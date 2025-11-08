Astorga anuncia el encendido oficial de la iluminación navideña La instalación y gestión del alumbrado navideño se realiza en el marco del contrato que el Ayuntamiento ha sacado a licitación

El Ayuntamiento de Astorga informa que el encendido oficial de las luces de Navidad se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 19:30 horas en la Plaza Mayor.

Este acto marca el inicio de la programación navideña en la ciudad y contará con actividades, música en directo y sorpresas para todas las edades. El evento pretende reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y familiar, dando comienzo a una de las épocas más especiales del año en Astorga.

La instalación y gestión del alumbrado navideño se realiza en el marco del contrato que el Ayuntamiento ha sacado a licitación. Para la campaña de Navidad 2025-2026, el presupuesto estimado asciende a 48.400 euros (IVA incluido). El contrato, con una duración inicial de cuatro meses desde el 1 de octubre, contempla el montaje de arcos, motivos luminosos, un gran pino en la Plaza Mayor, iluminación de pedanías y otros elementos con el objetivo de reforzar el ambiente festivo y dinamizar la actividad comercial.

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar en este momento simbólico y a disfrutar del espectáculo de luz, color y música que llenará de magia las calles de Astorga

