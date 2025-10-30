Más de 450.000 euros para la construcción de un punto limpio en Astorga Dará servicio a más de 10.000 habitantes del municipio y su entorno

La Junta de Castilla y León dio luz verde en Consejo de Gobierno, una inversión de 458.962 euros destinada a la redacción del proyecto técnico y la ejecución de obras de la construcción de un punto limpio en el término municipal de Astorga para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes de las entidades locales de Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares, Santa Catalina de Somoza y Astorga (10.300 habitantes).

El punto limpio de recogida selectiva se encuentra situado en el polígono industrial del municipio de Astorga, a una distancia de 1,5 kilómetros de las viviendas más cercanas, ocupa una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados en un solo nivel, definiéndose tres zonas diferenciadas según su uso.

En este sentido, hay una para el vertido de residuos pesados o voluminosos en contenedores de gran capacidad, que recogerá materiales de construcción a base de yeso; residuos mezclados de construcción y demolición; metales y chatarra: muebles y enseres; colchones y somieres; madera; restos de poda; y plásticos.

Distintas zonas

La instalación contará también con una segunda zona con marquesinas en las que, cubiertos de la lluvia y protegidos por un vallado, se ubicarán contenedores de baja capacidad para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (aparatos de intercambio de temperatura, monitores y pantallas, lámparas, electrodomésticos, pequeños aparatos y aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños).

Por último, se contempla una tercera zona en la que se podrán ubicar contenedores tipo iglú para la recogida de vidrio, envases ligeros domésticos, ropa, papel y cartón.

Se dispondrá una pequeña caseta de control, para la inspección y gestión de la planta y el recinto dispondrá de cerramiento perimetral, instalación de alumbrado exterior, así como de un circuito de vigilancia mediante cámaras.

Esta actuación se integra en el Proyecto Estratégico de nuevos Puntos Limpios Fijos, mejora de los existentes y nuevos Puntos Limpios Móviles que gestiona la Junta de Castilla y León con un porcentaje del 82,6 por ciento de fondos europeos Next Generation y un 17,4 por ciento de fondos propios.

