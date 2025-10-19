Las tradiciones protagonizan las 'I Jornadas de Identidad Leonesa' en Villaquilambre El municipio ha sido el centro de la identidad leonesa a través de diversas actividades y un emotivo homenaje final a las pandereteiras

El municipio de Villaquilambre ha acogido durante este fin de semana distintas actividades englobadas en las `I Jornadas de Tradición e Identidad Leonesa´, organizadas desde el Ayuntamiento.

Según ha explicado el alcalde, Vicente Álvarez, durante el acto de clausura que se ha llevado a cabo durante la tarde de este domingo, «estas jornadas nacieron con la idea de reivindicar nuestras raíces, de recordar que León no se entiende sin su lengua, sin su folclore, sin su gastronomía, sin su historia compartida. Y hoy podemos decir que ese objetivo se ha cumplido con creces.»

Por su parte, el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, también ha resaltado que «es importante poner en valor y reivindicar los aspectos que configuran la identidad leonesa. Es importante, pero sobre todo es necesario cuando desde instancias superiores insisten en negar nuestra idiosincrasia y tratan de diluirla en la de otros.»

Durante toda la semana más de 150 personas han participado en los talleres de cestería y mimbre, cerámica y barro y repostería tradicional. En los actos del viernes y sábado ha habido una gran acogida por parte de los vecinos y los visitantes, que han podido disfrutar de charlas sobre folklore y arquitectura leonesa, y de un filandón y la representación de un calecho, acercándose así al mayor exponente de la tradición oral leonesa. Además, este fin de semana se han celebrado actuaciones de diferentes grupos de baile y de música tradicional.

Cantares de Villaquilambre

El broche de oro ha sido la presentación del libro 'Cantares de Villaquilambre', publicado por el ILC de la Diputación Provincial dentro de su colección 'Cuadernos del Museo de los Pueblos Leoneses'. Se trata de una obra a través de la que se quiere mostrar y preservar una parte del patrimonio cultural leonés de carácter inmaterial, como es el extenso e interesante repertorio de tres grandes pandeteireras de Villaquilambre. En el acto ha habido intervenciones de su autor, Jesús San José Hernández (Sanjo); de Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos del ILC; y de los músicos e investigadores de David Álvarez Cárcamo, Pablo Suárez Álvarez y Rodrigo Martínez, así como el grupo de música tradicional leonesa La Braña. Este homenaje a las pandereteras pone de manifiesto su contribución al patrimonio musical leonés, destacando su papel en la conservación y transmisión de la tradición oral.

Las canciones reflejan aspectos de la vida cotidiana, costumbres, sentimientos amorosos, desengaños, alabanzas, humor y religión. Estas mujeres, de las que actualmente solo vive Teresa Álvarez con sus 100 años recién cumplidos, han sido muy queridas y admiradas en la localidad y en los pueblos de la comarca.

Tras la presentación del libro, se ha procedido a realizar un emotivo homenaje a la señora Teresa Adamira Álvarez de Celis, única superviviente del grupo de pandereteiras de Villaquilambre, formado en origen junto a Teresa Flórez Crespo (1916-1996) y Nieves Benavides Fernández (1916-2005). La concejala de Tradición e Identidad Leonesa, Paz Mozo, ha nombrado a la señora Teresa Águeda de Honor 2026, una iniciativa que ha emocionado a todos los asistentes y que la protagonista ha aceptado de buen gusto, cantando con su pandereta a modo de agradecimiento.

Para finalizar estas I Jornadas, todos los participantes han podido disfrutar de más música tradicional, gracias a las actuaciones de los grupos `La Era´, de Villaquilambre, y `Son del Cordel´.

