Manuel García: «No soy ningún conseguidor, solo trabajo por Villaquilambre» Manuel García, durante el pleno de este jueves. / Inés Santos «No he dejado ni un día de trabajar por este municipio de forma honrada», sentencia | El alcalde carga contra la oposición: «Algunos concejales también tendrían que dimitir por no pagar la renta del piso, por ejemplo, o los que están trabajando en el sistema público sin pasar ningún proceso selectivo» DANIEL GONZÁLEZ Villaquilambre Jueves, 16 agosto 2018, 09:54

El alcalde de Villaquilambre, el popular Manuel García, ha remarcado este jueves su buena gestión y ha atacado a la oposición municipal para remarcar su inocencia en el 'caso Enredadera'. «A usted lo que le preocupan es que los fascistas abandonen las instituciones para que entren los rojos», ha llegado a advertir en una de sus interpelaciones. «¿Es ético y moral todo lo que hace Pedro Sánchez? ¿O lo que hace Podemos?», también ha advertido.

Según el alcalde del consistorio del alfoz leonés lo visto hasta ahora son «acusaciones realmente graves en las que se ponen palabras en mi boca que nunca he dicho. Tomaremos las medidas legales pertinentes cuando todo acabeÐ, ha señalado.

Sobre lo sucedido ha remarcado que «se solicitó registro por la UDEF. Hicieron una intervención por un contrato de 12.000 euros más iva. Un software de ese conglomerado de empresas», ha insistido.

«No van a cambiar de opinión»

Tras citar las políticas nacionales de PSOE y Podemos y advertir de una posible suspensión del pleno si no se guardaba silencio el edil ha insistido en que «a muchos les da igual lo que pase aquí, no van a cambiar su opinión. Responsabilidad es que la deuda bajara de siete millones de euros. No veo grandes titulares de eso. Esa es la gestión y lo que se hace aquí», ha señalado advirtiendo que él cobra «10.000 euros menos de lo que podría». «No soy ningún conseguidor, solo trabajo como procurador y para Villaquilambre.

Están poniendo en mi boca palabras que no he dicho. Apelo a los medios a ser responsables con lo que escriben», ha señalado.

«Pueden decir todas las barbaridades que quieren como en El Norte de Castilla. No es serio venir a este pleno a hablar de estas cosas. Enviamos correos. Se toma la decisión porque es difícil cruzar la carretera a Santander y la León-Collanzo. Y teníamos la idea de reinvertir ese dinero en seguridad vial, nadie tiene que ponerlo en duda. Los pliegos son borradores».

Además Manuel García ha asegurado no saber «lo que hay en otros ayuntamientos, no me preocupa. Aquí hay un software de 12.000 euros. Tomaremos nota de todo lo que se diga aquí y en los medios. También nos tendremos que defender».

Fascistas y rojos

«Todos los vecinos han tenido toda la información que han querido. No han interrogado ni al técnico, ni a la concejala, ni al alcalde. Hay algo que me duele, que se ponga en duda a un compañero, no hay que hacerlo. La comisión, si funciona, sacará sus conclusiones», ha remarcado en su intervención.

En referencia a Ahora Podemos ha remarcado un duro: «A usted lo que le preocupan es que los fascistas abandonen las instituciones para que entren los rojos». Todo ello al mismo tiempo que insistía en que «no existe ningún pliego aprobado. El único interés es la seguridad vial. Que lo ponga en duda quien quiera, pero es así. Manolin o no, no me parece serio este debate. Hemos sido Juanjo y yo compañeros de colegio. En Villaquilambre solo hay un software de 12.000 euros más iva. Podemos seguir dando las vueltas que queráis de comportamientos éticos y morales, algunos concejales también tendrían que dimitir por no pagar la renta del piso, por ejemplo, o los que están trabajando en els sistema público sin pasar ningún proceso selectivo».

«No he dejado ni un día de trabajar por este municipio de forma honrada. No tengo necesidad afortunadamente, otros igual no pueden decir lo mismo. Ya habéis tenido vuestro minuto de gloria. Cuando esto quede en agua de borrajas, alguno tendrá Q dar explicaciones por las barbaridades que ha dicho», ha sentenciado.