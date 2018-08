Ahora Villaquilambre lamenta que García equipare «responsabilidades políticas y penales» Juanjo Moro, portavoz de Ahora Villaquilambre. / Inés Santos Juanjo Moro, portavoz de la formación, recalca que «apoyarían una moción de censura» DANI GONZÁLEZ León Jueves, 16 agosto 2018, 13:43

El portavoz del grupo municipal Ahora Villaquilambre, Juanjo Moro, señala que, pese no haber pedido la dimisión del alcalde, Manuel García, sí lo han hecho para la concejala Mónica Varón, que habla «en primera persona» en las escuchas de la Udef. Pese a ello, lamenta que el regidor «equipare las responsabilidades penales y políticas».

Moro destaca que apoyarían una «moción de censura» después de comprobar que García «no ha respondido a ninguna de nuestras preguntas». También critica que Varón tomara decisiones en una concejalía «que no era la suya» y que los técnicos municipales afirmaban que «no había necesidad de cambiar la aplicación de gestión de multas».

El portavoz de Ahora Villaquilambre critica que se haya tratado de reducir el debate a un «contrato menor», que puede estar «bien hecho administrativamente». Pero el «paso importante» es posterior, con ganancias de 10.000 euros diarios en otros municipios similares.

«Tampoco entendemos que, si se piensa en la seguridad vial, comencemos la casa por el tejado, las sanciones, cuando previamente hay que prevenir e informar», sostiene Moro.