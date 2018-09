Operación Enredadera Dimite la edil Mónica Varón para 'salvar' la moción de censura contra el PP en Villaquilambre Mónica Varón es la concejala del PP de Villaquilambre que ha dimitido. / Peio García Las dos ediles no adscritas que han forzado su dimisión exigen la comparecencia pública del alcalde para que certifique su inocencia y su situación procesal | Pese a esta postura, la moción de censura podría salir si votan a favor los nueve concejales que la firmaron DANI GONZÁLEZ León Martes, 4 septiembre 2018, 11:33

Las ediles no adscritas Carmen Pastor y Ana Isabel Sánchez Sánchez fuerzan la dimisión de una concejala del equipo de gobierno por su presunta implicación en la trama Enredadera y reclaman al alcalde, Manuel García (PP), que comparezca públicamente para ratificar que no tiene nada que ver con la misma y explicar su situación procesal al respecto. Todo, a cambio de no votar a favor de la moción de censura que este viernes se debatirá en Pleno.

Las concejalas explican que alcanzaron este lunes un acuerdo con Manuel García, por el que se comprometen a no votar a favor de la moción de censura si éste asume los compromisos de que la concejala dimita o sea destituída, él reconozca públicamente su no participación en la trama Enredadera y dimita si es encausado y convoque una rueda de prensa acompañado de su abogado en la que explicarán el contenido de los 8.000 folios de sumario del caso, en lo referente a su persona.

«Estamos convencidas de que las condiciones impuestas al alcalde son congruente con nuestras peticiones en el pleno extraordinario y con el programa electoral elaborado por Civiqus, con el que nos presentamos a las elecciones. Abogamos por la transparencia y por eliminar a los corruptos de las instituciones, pero todo ello debe conjugarse con la presunción de inocencia. Pedimos la dimisión de la concejala por estar inmersa en las escuchas en primera persona y le exigimos al alcalde que garantice a la ciudadanía su inocencia y aclare a los vecinos si se encuentra imputado o no», señalan en una nota.

Varón: «Nadie puede dudar de mi honradez»

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha confirmado la dimisión de Mónica Varón para «no servir de excusa a parte de la oposición para llevar a cabo la moción de censura que tendrá lugar el próximo viernes». «Nadie puede tener duda de mi honradez, y de hecho en la actualidad no existe ningún cargo contra mí y ni siquiera estoy citada a declarar por las investigaciones de la 'Operación Enredadera', pero en conciencia no puedo permitir que nadie utilice una conversación personal para terminar con un proyecto político bueno para el municipio», señala Varón.

La concejal también ha querido recalcar su «compromiso» con el Ayuntamiento. «Doy este paso por el bien de Villaquilambre. Porque si el viernes sale adelante la propuesta de parte de la oposición tengo la convicción de que esta se traducirá en una parálisis de la actividad municipal durante los pocos meses que quedan de legislatura», asegura.

La moción sigue adelante

La moción de censura en Villaquilambre, pese a todo, saldría adelante. Los concejales no adscritos, por ley, no pueden firmar una moción de censura y los nueve concejales necesarios para que salga adelante siguen en pie.

Desde Ahora Villaquilambre son, pese a todo, «cautelosos» y sabiendo que los pasos que están dando son «legales». «Si cumplimos todos con la firma, saldrá adelante la moción de censura», señala Juanjo Moro, concejal de la formación.

Por su parte, considera que Varón «tuvo su momento para dimitir antes del pleno extraordinario» porque «no hacía nada que no supiera el alcalde».