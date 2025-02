Cortan el cuello y las patas traseras a un poni en Villaquilambre

Rubén Fariñas León Domingo, 16 de febrero 2025, 18:50 Comenta Compartir

La propietaria de un poni que aparecía con el cuello cortado y las patas traseras arrancadas ha pedido la colaboración ciudadana para identificar al causante de este «crimen» cometido en una finca del alfoz de León.

Ángela Puente exige esclarecer los hechos y localizar a los responsables de los hechos ocurridos el pasado 14 de febrero, entre las 18 y las 20 horas, cuando un individuo accedió al prado en el que vivía el equipo para matarle y llevarse sus traseras.

«Le ataron a un árbol y le cortaron el cuello y las patas», narra aún angustiada por lo ocurrido. También intentaron hacer lo mismo con las delanteras, pero no les dio tiempo, por lo que cree que alguien pudo estar cerca y alertar con su presencia a quien estaba perpetrando este ataque.

La Guardia Civil se ha puesto al frente de la investigación tras la denuncia presentada por Ángela ese mismo día. «Necesitamos cualquier información para identificara ese malnacido; no se puede consentir esta barbaridad», exponía en sus redes sociales.

Farruco, que así se llamaba el poni, tenía 16 años y llevaba 11 años con esta familia. «Ha sido terrible. Ojalá tener alguna información de alguien que haya podido ver algo». El ataque, «con técnicas de carnicería», según apuntaba la benemérita, tuvo que realizarse por más de una persona ya que «las patas pesan más de 60 kilos».

Ahora, la familia de 'Farru' solo espera que «el asesino» no quede impune y reunir información que facilitar a los agentes. «A Farruco no me lo van a devolver, pero a este individuo hay que identificarle para que pague lo que ha hecho».