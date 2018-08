OPERACIÓN ENREDADERA Una concejal de Villaquilambre pedía instalar radares antes de verano para 'cazar' a los turistas que acuden a la montaña Imagen del Ayuntamiento de Villaquilambre. Las conversaciones grabadas por la UDEF evidencian los trabajos de la trama en la localidad de Villaquilambre y la complicidad de la edil Mónica Varón Valle para el desarrollo de sus planes J.C. | J.L.B. | N.B. León Sábado, 11 agosto 2018, 10:52

Cazar turistas en verano aprovechando el mayor tráfico por el municipio de Villaquilambre. Era la premisa de una edil de este municipio para conseguir así incrementar la recaudación tanto del consistorio como de Gespol, la empresa 'matriz' de la 'trama Enredadera'.

Así lo evidencian las conversaciones grabadas por la UDEF y ahora visibles en el sumario abierto a las partes. Los autos detallan los encuentros entre las partes y la posible recaudación de los radares que se pueden instalar en el municipio.

«Con Roberto (Legazpi, representante de Gespol), también está con AL (Ángel Luis García 'El Patatero') y participa en la conversación Mónica (Mónica Varón Valle, concejala de Villaquilambre). A.L. (Ángel Luis) le dice que Mónica le ha dicho que eran 60 para UTEBO y 40 para el ayuntamiento, R le dice que no, que ese era el planteamiento para luego nosotros hacer una baja, no vamos a ganar más que el ayuntamiento, ganaremos menos que el ayuntamiento. R (Roberto Legazpi) habla con Mónica al respecto ofreciéndole enviarle pliegos con esas condiciones ya adjudicados en otros municipios, a lo que Mónica le dice que le diga de qué consistorios se trata para que no haya correos entre ellos enviándose pliegos .. M (Mónica Varón) quiere que esté funcionado todo antes de verano para aprovechar la subida de la gente en verano a la montaña», se puede leer en los autos.

La transcripción de la conversación es la giuiente

ROBERTO LEGAZPI: Hola Ángel.

ÁNGEL LUIS: A ver ...

R: Hola.

AL: A ver ... mira, el, el, el pli... lo que habíamos hablado era ... que eran ... dice Mónica que eran sesenta para UTEBO Y cuarenta para el Ayuntamiento.

R: No, no, pero eso era ... a ver ... no, no, no, eh, a ver, ese era el planteamiento para luego hacer nosotros una baja, no, no, no, no vamos a ganar más que el ayuntamiento, vamos a ganar menos que el ayuntamiento.

AL: Bueno ellos han puesto para que sea cuarenta y cinco por ciento para UTEBO y cincuenta y cinco para el ayuntamiento.

R: Claro, que fue lo que hablamos, correcto.

MÓNICA VARÓN: ¿Sí? Ah! vale vale, pues ése es el cambio.

R: No, no , lo único... Mónica lo que, a ver eh, eh, lo hicimos así porque en la parte económica supongo que habrá que hacer una rebaja, entonces si, eh, por eso lo hicimos así, entonces y nosotros vamos a hacer una rebaja pues eso, para quedarnos con un cuarenta y cinco por ciento, pero no, no, eso siempre dijimos que el ayuntamiento iba a ganar más.

M: Mmm ... ah.

R: De hecho, Mónica, los, el excel que yo le paso a Jesús con el que hemos estado trabajando ...

M: Si ...

R: Si lo miras siempre pone eh, cin ... o cincuenta y cinco o cuarenta y cinco.

M: Ah ...

R: De hecho, eh, ¿me entiendes?

M: Si.

R: O sea lo único es eh, que ... si lo que hablé con Jesús es, y de hecho le dije que hay pliegos, tengo un montón de pliegos que tasan la parte económica, entonces lo que te dicen es sesenta para la empresa y luego te empiezo a dar puntos por rebaja hasta un tope, que se marca en el cuarenta y cinco en este caso, ¿vale? entonces hasta el cuarenta y cinco eso es una rebaja, te doy treinta puntos por ejemplo, si bajas de un cuarenta y cinco ya no te doy puntos, ¿vale? entonces es una forma de que las empresas, que somos los que asumimos el riesgo de la operación, no nos arruinemos, porque llega algun loc...

M: No hombre, yo le decía a Ángel que no se trata de haceros... o sea que, que vaya bien también la empresa y vaya bien a...

(...)

ROBERTO LEGAZPI: Claro, pero en el pliego ... pero en el pliego si que pone que la empresa que monte los servicios tiene que hacerse cargo de la recaudación de la gestión de las acciones, eso si lo pone en el pliego, ¿eh?

MÓNICA: Claro pues eso lo dejamos ... pero también le daremos unos puntos ... o sea algo que sirva para valorar.

R: Claro hombre, eh, a ver, si lo único que, lo único que os pedimos es eso, que taséis la parte económica para que no haya ningún kamikaze, ningún loco ...

M: Ya.

R: y luego en la parte técnica pues lo que os planteamos de que hablé con Jesús, pues eso, de

mejoras, del sello y tal...

AL: A ver explica, explica eso de tasar la parte económica.

R: Si a ver, eh, ...

M: Que por ejemplo venga una empresa y diga yo te lo hago ...

R: Por el veinte por ciento.

M: Y me llevo un diez por ciento ... y para ti el noventa, por ejemplo ...

(...)

M: Pero tened en cuenta que esto sale a cuatro años ...

R: Claro, Mónica tienes un excel.

M: Y con la recaudación yo creo que os sale a cuenta también.

R: Claro, por eso, por eso os hici ... os hicimos un excel eh, en el cual si que marcamos cincuenta y

cinco-cuarenta y cinco, y ahí tienes todos los datos.

M: No porque en el pliego sí que es verdad que venía sesenta-cuarenta y claro ...

R: Ya pero, por lo que te comento, por lo que te comento ...

M: Hu.

R: Por lo que te comento, para que luego haya margen de bajada.

M: Claro, vale, pero yo pensaba que ...

R: Es que si lo haces, si lo haces al revés ...

M: Si.

R: Y marcas el mínimo en cuarenta y cinco por ciento para la empresa, habría que bajar más, y ya nos metemos en riesgo nosotros, nosotros o cualquier.... ¿sabes?

M: Claro, claro, claro, vale, y esta era la duda.

R: yo si quieres ... pues aclarado, ya está lsabes?, o sea no, en ningún caso, o sea es ...

M: No es para cambios de otro tipo vamos ... que no ...

R: Vale ... y Mónica, ¿más o menos plazo de mandar a publicar?

M: Eh ... hombre ... queríamos ... a ver si es posible pero claro sabes que no depende solo de nosotros porque aquí dependo de que me lo hagan los técnicos, que pase luego a contratación ... etc, pero yo quería que fuera a lo largo de este mes de mayo, eh.

R: Sí, es que es lo suyo, si no nos vamos ...

(...)

MÓNICA: Espérate, yo quería mandarlo en menos, vaya ...

ROBERTO LEGAZPI: ¿En menos?

M: Si.

R: Claro, si lo mandas a mediados de Mayo.

M: Aunque fuera a mediados de Mayo, una cosa así, porque a ver, el, o sea el pliego está

medianamente hecho, más o menos.

R: Si, lo sé, lo sé.

M: Vamos que tampoco y, y publicarlo pues bueno, o sea hay que publicarlo eso está claro, vamos, por el volumen de los años, etc, todo eso, pero hombre luego yo sé que entre que pedís los radares, que tal ...

R: No claro.

M: Luego que te los sellen, tarda pues a lo mejor perfectamente, un mes mínimo

R: Seguro, y se montan, tiene que pasar (Ininteligible), por ahí a certificarlos, o sea, hay trabajo, eh ...

M: Ya claro, entonces pues puede ser un mes y no quería dejar pasar mucha parte del verano, si

puede ser que lo tengamos para junio pues sería interesante yo creo.

R: Pues ya podemos correr, entonces.

M: Ya ya, por eso te digo que no lo voy a demorar, hoy no está Jesús el informático, que se pidió el día, ¿no?

R: Ajá

M: Pero el lunes ya nos ponemos a, a poner este porcentaje así bueno como tope y, y dar puntos y esas cosas ¿no? una vez que ya lo tengamos así un poco perfilado y demás pues bueno yo creo que tampoco ya los flecos que quedan está bastante claro ... no sé me parece a mi

R: Si, si, si, si, si eso esta claro, yo creo, creo que ya todo el mundo lo tenemos claro entonces ...

M: Claro,· entonces ya sería publicarlo, que presentéis las ofertas, o sea la oferta como normal, y, y

oye, y a ver ... y que salga bien todo.

R: Eso es, eso es, vale pues eh, como decidáis, si queréis que me suba el día seis me subo, si con que yo os mande la referencia os vale ... os las mando ... o sea ...

AL: Que tienes que subir tú Roberto, hazme caso, hazme caso que es lo mejor, que, que, que la cosa la tienes tú, yo es que no controlo este tema.

R: Si, pero que a ver, si.

M: La semana que viene el jueves no, mejor otro día, y si es para la siguiente pues da igual, el día que queráis.