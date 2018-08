El jefe de Alcaldía del Ayuntamiento de León aceptó pagar mil euros al mes a Sadat para que apoyara el presupuesto municipal, según la UDEF Sadat Maraña, junto a Juan Carlos Fernández. El 'conseguidor' de Ciudadanos pactó esa cantidad con el jefe de alcaldía, José Antonio Maté, y debía justificarse -según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)- con anuncios en una pantalla de vídeo situada por La Nueva Crónica en la Plaza de Santo Domingo | «El compromiso tiene como contraprestación únicamente el apoyode Ciudadanos a los presupuestos», concluye la investigación J. CALVO | J.L. BARRIO | N. BRANDÓN León Viernes, 10 agosto 2018, 11:52

Mil euros al mes con el IVA al margen. Esa cantidad es la que el 'conseguidor' Sadat Maraña había conseguido del responsable de Alcaldía de León y jefe de gabinete, José Antonio Maté, para que su formación política (Ciudadanos) ofreciera su apoyo a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de León.

A esa conclusión, realizadas las correspondientes escuchas, han llegado los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tal y como consta en la documentación que acompaña a la causa abierta por la 'operación Enredadera' y a la que ha tenido acceso leonoticias.

La UDEF ve pagos a Cs desde Alcaldía para que la formación naranja mantuviera fidelidad al PP en el presupuesto. Los pagos se realizarían a través de facturas emitidas al periódico La Nueva Crónica con el fin de que apareciera en una pantalla exterior situada en la Plaza de Santo Domingo anuncios del Consistorio.

«El compromiso tiene como contraprestación únicamente el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos», concluye la investigación en los citados autos.

Para los agentes de la Unidad de Delincuencia es notable la estrecha relación existente entre Sadat Maraña (Ciudadanos) y Jesús Sanz (La Nueva Crónica y Carflor). Ambos intercambiaban información y el primero hacía de 'conseguidor' hacia el segundo.

Así se detalla que el dinero aportado por el Ayuntamiento al periódico (se llega a hablar de 50.000 euros) debería ser independiente de los pagos obtenidos por la citada pantalla de vídeo. Es ahí donde se evidencia según la UDEF que Sadat Maraña utilizaría la presión de Ciudadanos sobre el PP para que nadie solicitara otra contraprestación que no fuera el apoyo en el pleno municipal.

«Tienen que hacerlo sí o sí 'si quiere algo de ayuda', refiriéndose probablemente al apoyo del grupo político Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos municipales», concluye la investigación.

Los agentes consideran de especial relevancia la conversación entre Sadat Maraña y Jesús Sanz el día 26 de enero de 2018 a las 19:56 horas.

Transcripción

JESÚS SANZ: Sí, Sadat.

SADAT MARAÑA: Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal?

J. SANZ: ¿Qué tal? ¿Todo bien?

SADAT: Bien, bien. Hoy estuve comiendo... dime.

J. SANZ: Apunté aquí llamarte hoy. Digo, yo no sé si me dijiste que hoy había pleno, pero al final digo, creo que se aplazó.

SADAT: Sí, hoy había pleno, pero se aplazó, pero hoy comimos con Maté igualmente (probablemente José Antonio Mati jefe de Gabinete en la Alcaldía de Antonio Silván).

J. SANZ: Ah, ah vale.

SADAT: Pero claro nos dijo que se había aplazado, pero bueno, es igual, más o menos estuvimos concretando las cosas y me dijo que el momento en que se aprobara el... el presupuesto que... que tiraríamos para «alante» con el tema. Entonces he quedado para hablar con él otra vez cuando se apruebe el presupuesto, pero está ya bastante avanzada la cosa, eh. Mil más IVA al mes.

J. SANZ: Vale, vale. Yo fijate que como no me fío mucho del paisano, no, no por nada, no he tenido ningún problema con él. Es un experto en alargar, dilatar, eh... generar tal, que pase el tiempo y no sé qué. Lo digo por el periódico.

SADAT: Sí, sí.

J. SANZ: Entonces, no las tenía todas conmigo. Digo, tal, habrá quedado con él, os habrá dado largas, habrá dicho: Bueno, es que hoy no puedo... La próxima semana miramos a ver y tal, bueno.

SADAT: No, no. Hemos comido con él en el Mercado Varillas hoy, Juan Carlos y yo. Así que... Y sabe que urge el tema porque bueno, este año va a ser un año complicado y bueno, bueno. Ya te contaré en persona que tiene que hacerlo sí o sí, si quiere algo de ayuda, si no, no hay nada que hacer, así que bueno, en principio parece que sí.

J. SANZ: Te iba a decir. Para la casa, la mía, ¿eso tiene algún precio? o no, les más bien un precio el que habéis puesto vosotros?

SADAT: Nosotros.

J. SANZ: Vale, vale, vale. O sea que no es un cuestión que digaSADAT: Ah, pues si me anuncio ahí, luego, joder, es que el periódico... el periódico...

SADAT: No, no, no. Es totalmente aparte. No, no no. Totalmente aparte. O sea que lo del periódico es lo del periódico y él se ha comprometido a lo que te dije la última vez así que en eso no hay cambios.

J. SANZ: Vale, vale.

SADAT: No sé si hablaste con Carlos [probablemente se trate de Carlos Rebollar Herranz, director general del periódico La Nueva Crónica] a ver qué tal le fue la comida con este.

J. SANZ: Eh... Se le aplazó.

SADAT: ¿Se le aplazó?

J. SANZ: Sí, sí. Por eso te digo que no me fío un pelo. Entonces con el periódico anda un poco mosca porque le hemos dado ahí unas cuantas pullas a Silván y tal y sé que anda mosca y entonces pues bueno, pues está dificultándolo un poquillo y dijo: «No... ha surgido y tal, no sé qué... La próxima semana y tal», Pues no sé si la próxima semana se verán, pero de momento no, no, no han comido.

SADAT: No sé, pero a eso sabe que tiene que acostumbrarse. Me refiero que eso está dentro del juego político, no es nada personal.

J. SANZ: Evidentemente, evidentemente. No es una cuestión personal, sino política.

SADAT: Efectivamente.

J. SANZ: Lo que pasa que bueno, ya sabes que los políticos no son muy sensibles y tienen la piel muy fina, entonces, cuando haces algo bien les parece poco, tiene que ser más y cuando haces una cosita de nada ya se revolucionan.

SADAT: Ya, pues tendrían que ser más... más listos que todo eso. Que deberían, pero bueno. Es igual, a mí se comprometió conmigo a cincuenta.

J. SANZ: Vale, vale.

SADAT: Entonces si se sale de ahí ya veremos, pero de momento el compromiso está sobre la mesa. Con lo cual... Y lo de la pantalla aparte, claro.

J. SANZ: Vale, vale. Bueno, entonces esperamos, esperarnos a ver que... cuando marcan la... Yo no sé si leí o lo he soñado. El miércoles o no lo sé.

SADAT: El miércoles, miércoles. Miércoles. El mismo día que Diputació. El miércoles.

J. SANZ: Vale, vale, vale. Venga.

SADAT: Oye, pregunta aparte. ¿ya están... ya tenéislos papeles firmados y todo para presentar en Diputación?

J. SANZ: Qué va.

SADAT: ¿Todavía no?

J. SANZ: Falta... de todos los papeles, falta uno de notaría, no por nada sino porque bueno, van muy despacio.

SADAT: Si no, cuadra la firma o lo que sea, sí.

J. SANZ: La escritura está, pero ahora tienen que enviar según la petición de tal un certificado que acredite que la escritura tal bajo notario en fecha tal, no sé qué. Bueno pues eso es lo que nos queda. Así que estamos todavía...

SADAT: Bueno, vale, vale. Pues nada, sobre la marcha.

J. SANZ: Venga, de acuerdo.

SADAT: Pues nada, seguimos hablando, lvale?

J. SANZ: Venga gracias, Sadat.

SADAT: Un abrazo, Jesús.

J. SANZ: Venga, hasta luego.

SADAT: Adiós, adiós. Ciao, Ciao.