UPL Valverde de la Virgen denuncia «la suciedad y el mal estado» en las calles del municipio La formación leonesista ha defendido una moción de urgencia en el Pleno de este jueves para instar al alcalde, David Fernández Blanco, a que cese abandono de la limpieza y el mantenimiento viario de las ocho localidades que integran el municipio

El grupo de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha denunciado este jueves «la suciedad y el mal estado de las calles y el mobiliario urbano de las ocho localidades que integran el municipio».

La formación leonesista ha presentado en Pleno una moción de urgencia en la que carga contra el alcalde, David Fernández Blanco, por el «abandono» en su responsabilidad de la limpieza y el mantenimiento viario con el objetivo de que aborde «deficiente estado de mantenimiento, limpieza y deterioro».

A pesar de la situación, el líder de la actual Corporación ha rechazado su inclusión y debate en el orden del día, actitud que según denuncia la portavoz de UPL, Susana Díez, es «algo a lo que ya nos tiene acostumbrados». «El alcalde rechaza sistemáticamente el debate de propuestas de otros grupos, independientemente de la temática que aborden», ha insistido.

Moción

El texto de la moción constata «el progresivo deterioro« en varios núcleos del municipio durante los últimos meses. La portavoz ha señalado que «es evidente la falta de limpieza viaria en algunas zonas, con acumulación de hierbas, suciedad y residuos en aceras y zonas de tránsito peatonal».

Además del «problema generalizado de limpieza», la moción resalta el «mal estado de las marquesinas» de las paradas de autobús, algunas de las cuales presentan roturas o daños visibles que comprometen su seguridad y funcionalidad para los usuarios.

La documentación adjunta a la moción incluye imágenes de elementos visiblemente dañados, como las marquesinas de la avenida Camino de Santiago en Valverde de la Virgen o la de la calle Real en Robledo de la Valdoncina.

UPL ha advertido que esta situación contribuye a una «imagen de dejadez y falta de mantenimiento» que impacta negativamente en la calidad de vida de los vecinos y genera una percepción negativa sobre la gestión de los servicios públicos básicos, llegando a ser un problema de salud pública.

Medidas urgentes

Por todo ello, instan al alcalde a tomar medidas urgentes, comenzando por la revisión inmediata del estado de la limpieza y el mobiliario de todos los núcleos del municipio. En el mismo sentido se urgen a la reparación o sustitución de las marquesinas dañadas, así como al refuerzo de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento.

Paralelamente, las leonesistas insisten en la necesidad de una mayor rendición de cuentas por parte de la actual Corporación, tanto en este asunto como en el resto de cuestiones que atañen al Gobierno municipal. «Nuestra labor como oposición es señalar las deficiencias en la gestión para que se subsanen, sin embargo nos encontramos con un alcalde instalado en la negativa frontal a cualquier propuesta o sugerencia para mejorar la vida de los vecinos», ha incidido la portavoz municipal de UPL.

Finalmente, ha confesado que «como viene siendo habitual a lo largo de toda la legislatura, Fernández ni siquiera ha permitido un debate democrático y ha desechado la propuesta sin dar más explicaciones». Por ello, ha lamentado que el primer edil de Valverde «no sea capaz de reconocer sus fallos en la gestión para poder ponerles solución, ni permita la legítima labor de la oposición«.