Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen El accidente se produjo a las 19:25 horas de este martes, 2 de septiembre, cuando, por causas que aún se investigan, el turismo comenzó a dar vueltas de campana

Leonoticias León Martes, 2 de septiembre 2025, 19:55 | Actualizado 20:18h.

Tres personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 3 años, tras volcar el vehículo en el que viajaban en la AP-66, a la altura del kilómetro 142 en sentido Asturias, en el término municipal de Valverde de la Virgen.

El accidente se produjo a las 19:25 horas de este martes, 2 de septiembre, cuando, por causas que aún se investigan, el turismo comenzó a dar vueltas de campana en plena calzada. Un testigo alertó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León tras observar el siniestro por el retrovisor.

En un primer momento se informó de que dos ocupantes permanecían atrapados en el interior del vehículo, uno de ellos un menor. Sin embargo, finalmente lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El 112 dio aviso a Sacyl, a los Bomberos de León y a la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron hasta el lugar.

Según la información facilitada, los tres ocupantes, un hombre, una mujer y el menor de 3 años, resultaron heridos, aunque permanecían conscientes en todo momento. Los servicios sanitarios atendieron a los afectados en el lugar del accidente.

Emergencias sanitarias Sacyl envió una UVI móvil, una ambulancia y al personal médico del centro de salud de Trobajo del Camino.