leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del suceso. L.N

Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen

El accidente se produjo a las 19:25 horas de este martes, 2 de septiembre, cuando, por causas que aún se investigan, el turismo comenzó a dar vueltas de campana

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:55

Tres personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 3 años, tras volcar el vehículo en el que viajaban en la AP-66, a la altura del kilómetro 142 en sentido Asturias, en el término municipal de Valverde de la Virgen.

El accidente se produjo a las 19:25 horas de este martes, 2 de septiembre, cuando, por causas que aún se investigan, el turismo comenzó a dar vueltas de campana en plena calzada. Un testigo alertó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León tras observar el siniestro por el retrovisor.

Imagen del vehículo. L.N

En un primer momento se informó de que dos ocupantes permanecían atrapados en el interior del vehículo, uno de ellos un menor. Sin embargo, finalmente lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Aviso a cuerpos

El 112 dio aviso a Sacyl, a los Bomberos de León y a la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron hasta el lugar.

Noticias relacionadas

Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6

Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6

León suma la cuarta parte de los ahogados en la comunidad en 2025

León suma la cuarta parte de los ahogados en la comunidad en 2025

Según la información facilitada, los tres ocupantes, un hombre, una mujer y el menor de 3 años, resultaron heridos, aunque permanecían conscientes en todo momento. Los servicios sanitarios atendieron a los afectados en el lugar del accidente.

Imagen de la AP-66

Emergencias sanitarias Sacyl envió una UVI móvil, una ambulancia y al personal médico del centro de salud de Trobajo del Camino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  2. 2 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla
  3. 3 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  4. 4 Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6
  5. 5 Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural
  6. 6 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  7. 7 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  8. 8 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  9. 9 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines
  10. 10 Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen

Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen