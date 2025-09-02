León suma la cuarta parte de los ahogados en la comunidad en 2025 Cinco de los 22 fallecidos que se han contabilizado en Castilla y León hasta agosto se han producido en la provincia

Alberto P. Castellanos Martes, 2 de septiembre 2025, 18:45 | Actualizado 18:53h.

Castilla y León acumuló en los ocho primeros meses del año 22 personas ahogadas, el 5,3 por ciento del total nacional, que es de 408 muertes, una cifra que supone el segundo peor dato de la muestra, por detrás de 2024 (412), según el informe 'Ahogamiento en España', de la Escuela Segoviana de Socorrismo e IDRA (International Drowning Researchers Alliance). La proyección estadística es que el año termine con una cifra cercana o incluso superior a las 500 personas fallecidas.

En agosto, 77 personas han perdido la vida por este motivo, con un ligero descenso sobre el promedio desde 2013 (80), en que el proyecto de investigación www.ahogamiento.com empezó a recoger y publicar datos.

Igualmente, el periodo veraniego desde mayo hasta agosto es el peor de toda la serie con un total de 308 fallecidos en España, seguido de 2019 y 2024, ambos con 296 fallecidos. En Castilla y León, en esos cuatro meses murieron 15 personas. Precisamente, mayo, con seis, es el más con más muertes comunicadas.

Cinco muertes en León

En mayo fue cuando falleció una pareja británica tras caer al río el vehículo en el que viajaban en Boca de Huérgano.

Sin embargo, el mes más trágico ha sido julio con tres cuando fue localizado sin vida en un canal de riego un hombre de 70 años desaparecido en León; fallecía Ian, el menor de 14 años que se golpeó la cabeza en el Bernesga a su paso por Cuadros; y aparecía el cuerpo sin vida en el pantano del Porma de un desaparecido en Candanedo de Fenar.