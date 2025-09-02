leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Ferrari en el que fallecieron dos británicos al despeñarse y caer en el río Yuso.

León suma la cuarta parte de los ahogados en la comunidad en 2025

Cinco de los 22 fallecidos que se han contabilizado en Castilla y León hasta agosto se han producido en la provincia

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:45

Castilla y León acumuló en los ocho primeros meses del año 22 personas ahogadas, el 5,3 por ciento del total nacional, que es de 408 muertes, una cifra que supone el segundo peor dato de la muestra, por detrás de 2024 (412), según el informe 'Ahogamiento en España', de la Escuela Segoviana de Socorrismo e IDRA (International Drowning Researchers Alliance). La proyección estadística es que el año termine con una cifra cercana o incluso superior a las 500 personas fallecidas.

En agosto, 77 personas han perdido la vida por este motivo, con un ligero descenso sobre el promedio desde 2013 (80), en que el proyecto de investigación www.ahogamiento.com empezó a recoger y publicar datos.

Igualmente, el periodo veraniego desde mayo hasta agosto es el peor de toda la serie con un total de 308 fallecidos en España, seguido de 2019 y 2024, ambos con 296 fallecidos. En Castilla y León, en esos cuatro meses murieron 15 personas. Precisamente, mayo, con seis, es el más con más muertes comunicadas.

Cinco muertes en León

En mayo fue cuando falleció una pareja británica tras caer al río el vehículo en el que viajaban en Boca de Huérgano.

Noticias relacionadas

Localizado sin vida un varón de 72 años en una masa de agua de Chozas de Abajo

Localizado sin vida un varón de 72 años en una masa de agua de Chozas de Abajo

Fallece Ian, el menor de 14 años que se golpeó la cabeza en el Bernesga a su paso por Cuadros

Fallece Ian, el menor de 14 años que se golpeó la cabeza en el Bernesga a su paso por Cuadros

Aparece el cuerpo sin vida del desaparecido en Candanedo de Fenar

Aparece el cuerpo sin vida del desaparecido en Candanedo de Fenar

Sin embargo, el mes más trágico ha sido julio con tres cuando fue localizado sin vida en un canal de riego un hombre de 70 años desaparecido en León; fallecía Ian, el menor de 14 años que se golpeó la cabeza en el Bernesga a su paso por Cuadros; y aparecía el cuerpo sin vida en el pantano del Porma de un desaparecido en Candanedo de Fenar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  2. 2 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  3. 3 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla
  4. 4 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  5. 5 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  6. 6 Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6
  7. 7 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  8. 8 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada
  9. 9 «El propietario lo tenía todo controlado, decía que tenía contactos a alto nivel»
  10. 10 Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León suma la cuarta parte de los ahogados en la comunidad en 2025

León suma la cuarta parte de los ahogados en la comunidad en 2025