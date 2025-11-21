leonoticias - Noticias de León y provincia

El punto donde se hará al rotonda.

Transportes licita por 549.024 euros la construcción de una nueva glorieta en Valverde de la Virgen

En concreto, en el enlace del kilómetro 314 de la N-120 con la carretera LE-5530 a Montejos del Camino

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:12

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 549.024 euros (IVA incluido) los trabajos para la construcción de una glorieta en la intersección del km 314 de la carretera N-120 con la carretera hacia Montejos del Camino. La actuación se ubica en la localidad de Valverde de la Virgen, en la provincia de León y el anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para ello, se prevé la construcción de una glorieta circular con una calzada anular de 50 m de diámetro exterior y dos carriles de 4,50 m de anchura cada uno, arcén exterior de 1,00 m e interior de 0,50 m. La berma será de 0,50 m e interiormente contará con una acera perimetral de 1 m.

Esta actuación se ha sometido al trámite de información pública y, a raíz de las alegaciones recibidas, se ha habilitado un acceso desde y hacia el ramal sur de la glorieta, reordenando el espacio entre el ramal y la acera. Con ello, se garantiza tanto la accesibilidad de uno de los inmuebles cercanos como la reposición del Camino de Santiago, contemplada en el proyecto.

El resultado permitirá regular el tráfico en el enlace entre la N-120 y la LE-5530, que en la actualidad no permite a los vehículos que circulan por la N-120 en sentido León el giro a la izquierda para dirigirse a Montejos del Camino, teniendo que realizar un recorrido adicional por la propia N-120 hasta el km 313,230 para efectuar primero un cambio de sentido y después un retorno hasta la propia intersección del km 314.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja de forma continua por la mejora de la red viaria en la provincia de León. Así, recientemente se ha licitado por 7,9 millones de euros la rehabilitación de 51 km de la N-630 y se ha aprobado el proyecto para construir el primer tramo de la autovía A-76, entre Villamartín de la Abadía y Requejo, por 131,7 millones de euros.

