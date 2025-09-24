San Andrés solicita «refuerzos» a la Junta en los autobuses metropolitanos El consistorio asegura haber recibido «numerosas quejas» de los vecinos por la «saturación» del servicio

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha solicitado a la Junta de Castilla y León que adopte las medidas necesarias para reforzar el servicio de autobuses metropolitanos, especialmente en las primeras frecuencias de la mañana, ante el creciente descontento vecinal por la saturación del servicio.

Desde que entró en vigor la gratuidad del transporte, las quejas se han multiplicado debido a que muchos autobuses, particularmente los que recorren las rutas que pasan por Trobajo del Camino en dirección al centro de León, circulan completamente llenos.

En numerosas ocasiones, los conductores se ven obligados a no detenerse en las paradas al encontrarse los vehículos desbordados, dejando atrás a usuarios que necesitan desplazarse para acudir al instituto, a los centros de Formación Profesional, al trabajo o a consultas médicas.

«Este problema ya se venía registrando antes de la bonificación de la Junta, pero la gratuidad ha intensificado la saturación del servicio, especialmente en los horarios más demandados», ha señalado el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo. «No podemos permitir que los vecinos y vecinas de San Andrés, jóvenes y mayores, queden literalmente tirados en las paradas porque los autobuses van repletos. Urgimos a la Junta a reforzar las primeras frecuencias de la mañana para garantizar un servicio digno y eficiente».

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de que la Administración autonómica estudie el refuerzo inmediato de líneas y frecuencias en los tramos horarios más conflictivos, con el fin de dar respuesta a las demandas ciudadanas y asegurar el acceso en condiciones de igualdad al transporte público. «Está muy bien que el servicio sea gratuito para los usuarios, pero eso no puede implicar que, debido a la saturación, muchos de ellos se queden en tierra», denuncia Calvo.

Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ya se ha trasladado a la Junta otras mejoras del servicio de autobuses metropolitanos para que incluya frecuencias que pasen por el Barrio La Sal y Paraíso Cantinas y la recuperación del autobús búho de jueves a domingo. El concejal de Servicios Generales insiste en la importancia de mejorar las frecuencias en las líneas que van a la Universidad y el Hospital de León.

