San Andrés repetirá en Navidad su campaña de promoción del comercio local tras la participación de más de 250 negocios

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través del Centro Municipal de Formación y Empleo (CEMFE), y en colaboración con la Junta, ha hecho este martes un balance positivo de la campaña promocional de apoyo al comercio minorista de proximidad desarrollada este año bajo el lema 'Compro en mi barrio'.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel y la directora de Comercio y Consumo de la Junta, María Pettit, se han reunido para compartir el impacto de las iniciativas llevadas a cabo en materia de comercio este año.

En cuanto a los datos expuestos, cabe destacar que a lo largo de la campaña se ha llegado a más de 250 establecimientos, el 93% del tejido comercial del municipio, como ha restaldado Pettit, y ya se han repartido 5.000 bolsas reutilizables entre la ciudadanía. Dada la buena acogida, se ha realizado una segunda edición con otras 5.000 bolsas adicionales, alcanzando así un total de 10.000 unidades con el objetivo de visibilizar e impulsar el tejido comercial local. Esta segunda remesa de bolsas se ha empezado a distribuir este martes.

Colaboración vecinal

Una de las acciones más destacadas ha sido la Jornada del comercio en la calle, que contó con buena participación vecinal y se ha consolidado como una cita de referencia. Debido al impacto positivo, el Ayuntamiento ya trabaja para repetir esta iniciativa durante la campaña de Navidad, reforzando así la apuesta por la dinamización del entorno urbano y comercial.

Además, el concurso de escaparates se ha convertido en otro de los elementos atractivos de la campaña, incentivando la creatividad del comercio local y fomentando una imagen más atractiva y cercana del municipio durante las fechas clave del año.

Desde el equipo de gobierno se subraya la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar el comercio de proximidad, que juega un papel fundamental en la economía local. «Apoyar al pequeño comercio es invertir en empleo y en nuestros barrios».

El presupuesto total de la campaña asciende a 26.755 €(IVA incluido), de los cuales el 75% ha sido financiado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el marco de su apoyo al comercio de proximidad en los municipios.

El Ayuntamiento reitera su compromiso con el desarrollo y la revitalización del tejido comercial de San Andrés del Rabanedo, destacando la importancia de continuar trabajando en iniciativas que generen valor, empleo en el municipio, y está trabajando en próximas actuaciones para el año 2026.

Tiene previsto también proximamente y antes de finalizar el año, impartir Talleres gratuitos para autónomos y empresas del municipio, relacionados con trámites digitales o como aplicar la inteligencia artificial a los negocios. Se puede obtener más información en el Centro Municipal de Formación y Empleo (CEMFE). Cl. Azorín, 21.

