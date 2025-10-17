leonoticias - Noticias de León y provincia

San Andrés del Rabanedo organiza una Marcha Ciclista Popular a favor de la investigación de la ELA

El evento apto para todas las edades se celebra este domingo, 19 de octubre, y partirá de las piscinas de Trobajo del Camino a las 11:30 horas

León

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:48

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha programado para este domingo, 19 de octubre, una Marcha Ciclista Popular y Solidaria, organizada en colaboración con la Asociación Haga como Haga. La marcha, apta para todos los públicos y 100% ciclable, tiene una inscripción solidaria de 2 euros, que puede formalizarse en el Centro Deportivo Urbano González (Piscinas de Trobajo del Camino). Todo lo recaudado será destinado íntegramente a la investigación de la ELA.

Con esta acción, el Ayuntamiento cumple con el compromiso recogido en la moción que se aprobó por unanimidad de organizar cada año un evento solidario que mantenga visible la realidad de quienes padecen esta enfermedad. La marcha sale a las 11.30 horas y los cien primeros inscritos recibirán una camiseta conmemorativa, donada por Caja Rural. Además, el hipermercado E.Leclerc también se suma aportando agua y fruta para los participantes.

Punto de donaciones permanente

Por otro lado, pero también como parte de esta iniciativa, en el Centro Deportivo se ha configurado el cajón monedero, a fin de que sea un punto permanente de donaciones para la investigación de la ELA. Cualquier persona podrá realizar su aportación solidaria en esta máquina. La recaudación será entregada puntualmente a asociaciones especializadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir al avance científico.

