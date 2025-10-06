San Andrés del Rabanedo avanza un nuevo Plan de Asfaltado de más de 270.000 euros El proyecto que acaba de salir a licitación incluye actuaciones en Heriberto Ampudia, calle Antonio Vázquez, glorieta Donantes de Sangre, un nuevo tramo en Azorín y calle La Fuente en Villabalter

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha sacado a licitación un nuevo Plan de Asfaltado dentro de su estrategia de mantenimiento y mejora de la red viaria del municipio. Esta actuación, que da continuidad a los trabajos realizados en los últimos meses, busca responder al deterioro que presentan algunas calles del término municipal. Los pliegos y los plazos ya se han publicado en la plataforma de contrataciones del sector público y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 23 de octubre.

Entre las intervenciones previstas, destaca especialmente la renovación de la calle Heriberto Ampudia, una obra muy demandada debido a su papel fundamental como vía de paso.

Con una inversión de 272.361,10 € (IVA incluido), con cargo al Fondo de Cooperación Local, las actuaciones se centrarán en la renovación del firme, reparación de baches, adecuación de sumideros y renovación de la señalización horizontal.

Calles incluidas

Las calles incluidas en esta fase del Plan de Asfaltado son Heriberto Ampudia, un nuevo tramo en Azorín, Glorieta de los Donantes de Sangre, Calle Antonio Vázquez y Calle La Fuente de Villabalter (entre los números 4 y 8). Estas zonas han sido seleccionadas a criterio técnico por presentar un mayor deterioro, su tipología urbana y el volumen de tráfico que soportan a diario.

El proyecto se enmarca dentro de las limitaciones y directrices del Plan de Ajuste al que está sometido el consistorio. A pesar de ello, el equipo de Gobierno, tal y como señala el concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, continúa apostando por la mejora progresiva de las infraestructuras urbanas.

Calvo también ha subrayado que «somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero este nuevo plan es un paso más para garantizar la seguridad, la accesibilidad y la comodidad en nuestras calles. Además, mantenemos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta línea».

Mejoras durante la licitación

Los licitadores podrán proponer mejoras adicionales, con presupuesto y definición técnica detallada, que complementen el plan actual a fin de llegar a un mayor número de calles.

Esta nueva fase que ha salido a licitación continúa la senda iniciada por el Ayuntamiento desde hace dos años. En el último Plan ya se ha actuado en zonas clave como el puente de Azorín y la avenida Constitución, dos infraestructuras muy transitadas que presentaban un deterioro notable.

Con esta nueva licitación, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ratifica su compromiso con el mantenimiento urbano, priorizando zonas deterioradas y dando respuesta a las necesidades reales del municipio.

