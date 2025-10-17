San Andrés prioriza las necesidades de sus colegios, el centro de salud de Pinilla y la LE-144 La alcaldesa, Ana Caurel, y el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, han abordado las principales reivindicaciones del municipio a la Junta de Castilla y León

Leonoticias León Viernes, 17 de octubre 2025, 11:19

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, y el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, se han reunido para abordar diversas cuestiones que competen a ambas administraciones. Un encuentro en el que también han participado el director provincial de Educación, Alberto Natal, y el gerente provincial del Sacyl en León, Francisco Abruña, así como el concejal de Urbanismo y Servicios Generales del Ayuntamiento, Alejandro Calvo. El encuentro se ha desarrollado en un clima cordial y colaborativo, con el objetivo de avanzar en diversos asuntos en materia de Sanidad, Educación e Infraestructuras.

Durante la reunión se ha abordado la necesidad de continuar invirtiendo en los centros educativos públicos de San Andrés y mantener una planificación constante de actuaciones de mejora. En este sentido, el Ayuntamiento trasladará en los próximos días a la Dirección Provincial de Educación un listado de prioridades en los centros públicos del municipio: CEIP Trepalio, CEIP Teodoro Martínez Gadañón y el parvulario Antonio Valbuena.

La alcaldesa ha recordado que el curso pasado, desde el Ayuntamiento se ejecutaron obras de mejora en el CEIP Trepalio, donde se ha retirado el alero del patio, se mejoró el hall de acceso y se repararon bajantes. Asimismo, en el CEIP Teodoro Martínez Gadañón se acometió una reforma en dos de los baños del centro, una actuación muy demandada por la comunidad educativa que tendrá continuidad en el presente ejercicio 2025-2026.

Por su parte, el Ayuntamiento prevé actuar este año en el parvulario Antonio Balbuena, en la línea de mejora de instalaciones educativas. Desde la Junta, se han comprometido a analizar las necesidades de reparación de cubiertas y envolventes, además de cuestiones relacionadas con la eficiencia energética en los distintos centros del municipio.

Centro de salud de Pinilla y la carretera entre San Andrés y Ferral

Otro de los asuntos tratados ha sido la propuesta del Ayuntamiento de San Andrés de ofrecer un espacio municipal a la Junta para que el Centro de Salud de Pinilla pueda disponer de servicio de rehabilitación, con el fin de dar respuesta a una demanda ciudadana. En este punto, ambas administraciones se han comprometido a seguir avanzando y a colaborar.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha trasladado a la administración autonómica el arreglo de la carretera LE-441, con especial hincapié en el trazado que discurre entre San Andrés del Rabanedo y Ferral del Bernesga, dada la necesidad de mejorar su estado y garantizar la seguridad vial, debido a que éste es un tramo que registra una alta siniestralidad.