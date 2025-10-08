El PP de San Andrés denuncia que el puente sobre las vías se queda sin nueva iluminación ni aceras La UPL prefiere que San Andrés sea líder en chapuzas que líder en progreso al despreciar la inversión de 333.000 de Adif en el puente de Azorín

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha arremetido contra la decisión de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández Caurel, de rechazar los 333.000 euros que Adif tenía previsto invertir el año próximo en la modernización del paso elevado sobre las vías del tren de la calle Azorín, entre la rotonda Donantes de Sangre y el Ayuntamiento de San Andrés.

«No hay ni un solo alcalde en este país que desprecie una inversión», criticó la portavoz popular, Noelia Álvarez, que asegura que no es la primera vez que la alcaldesa comete un error a la vista de todos y no lo reconoce, con el consiguiente coste para los ciudadanos.

«Por orgullo no va reconocer que hace unos meses gastó 200.000 euros en pintura verde y bolardos para hacer una senda peatonal en la que confluyen patinetes, sillas de ruedas, peatones, bicicletas o carritos de bebé, que se ha convertido en un tramo inseguro, con apenas iluminación durante la noche, ha perdido un carril en cada sentido y que perderá la oportunidad de contar con una infraestructura de futuro», explicó Noelia Álvarez.

Licitación de obras de Adif

Fue en mayo cuándo Adif licitó unas obras para la modernización y mejora de la seguridad en todos los pasos inferiores, superiores y pontones del término municipal de San Andrés del Rabanedo (dentro de un proyecto global en la línea férrea León-La Robla) por importe de casi 900.000 euros, que se quedarán en menos de 600.000 al rechazar la inversión prevista para Azorín. En junio el PP preguntó en el Pleno cuáles eran los planes de la UPL que dio a conocer en septiembre, cuándo la alcaldesa de San Andrés explicó en Pleno «que había mantenido una reunión con Adif para pedirles que no tocarán la calle Azorín porque el Ayuntamiento ya había hecho su inversión», resaltó la edil popular que mostró su incredulidad al comprobar cómo una alcaldesa prefiere que su municipio sea líder en chapuzas en lugar de líderes en progreso.

Soterramiento de las vías

Al PP también le llama la atención que desde hace más de dos años, la alcaldesa de San Andrés espera una solución al soterramiento de las vías del tren, con constantes excusas de solicitud de reuniones que nunca llegan. Sin embargo, precisó Álvarez, para despreciar esta inversión «se ha dado mucha prisa».

Además de los 333.000 euros previstos para Azorín que ya no se gastarán, están previstas otras actuaciones importantes en la pasarela de Limonar de Cubra con 112.000 euros, en los pasos inferiores de la calle Príncipe, con obras que costarán casi 100.000 euros, otros 85.000 euros serán para mejorar el pontón sobre al canal del Carbosillo y otros 216.000 para modernizar el puente sobre las vías de Villabalter.

Actuaciones que Adif tiene que acometer para garantizar el paso del AVE en el tramo León-La Robla y que en el paso elevado de Azorín se limitarán a la colocación de la valla antivandálica, en lugar de eliminar la mediana, cambiar las luminarias y construir aceras. «Este es el municipio que quiere la UPL, anclado en el pasado y sin expectativas de futuro», concluyó.