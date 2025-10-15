La «injusticia histórica» con San Andrés llegará a las manos de Óscar Puente La alcaldesa entrega una carta con el proyecto sin ejecutar y comprometido para soterrar las vías del tren en Trobajo del Camino

Con motivo de la reunión que mantendrán este jueves, 16 de octubre, representantes de la Diputación de León con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, ha hecho entrega de una carta dirigida al titular ministerial, en la que traslada la reivindicación histórica del municipio: el soterramiento de las vías del tren a su paso por Trobajo del Camino.

La misiva ha sido entregada personalmente al vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, a quien la alcaldesa ha solicitado que se la haga llegar al ministro en el transcurso del encuentro que se celebra en Madrid.

En el escrito, Caurel subraya que esta demanda no es nueva, sino que ya se remonta décadas atrás, dado que la infraestructura ferroviaria divide en dos el núcleo urbano de Trobajo, generando problemas de movilidad y frenando el desarrollo del municipio. «Cuando nos referimos al soterramiento no estamos hablando de una obra de lujo, sino de una actuación urgente, que debería haber estado ejecutada hace años, como ya se ha hecho en otras ciudades», destaca la alcaldesa, que recuerda el consenso social y político existente en torno al soterramiento.

En la carta, también se solicita una reunión con el ministro Puente y se le invita a visitar el municipio para conocer de primera mano la magnitud del problema y las consecuencias diarias que supone esta «fractura física y social» para los más de 30.000 habitantes de San Andrés del Rabanedo.

La alcaldesa reitera su compromiso con el soterramiento, una demanda del municipio, que considera «justa y necesaria» y apela al Gobierno a poner fin a esta «injusticia histórica» dotando al proyecto de soterramiento con una fecha concreta, una dotación presupuestaria y un compromiso firme de ejecución.