Goyo Chamorro sobre la moción en San Andrés: «Una cosa es ser coherentes y otra es ser tontos» El portavoz del PP asegura que se sentará con IU y el resto de formaciones política para analizar puntos en común y alcanzar acuerdos para dar luz verde a la moción «siempre que sea a favor de San Andrés» León Viernes, 7 septiembre 2018

«Una cosa es ser coherentes y otra cosa es ser tontos». De esta forma, Goyo Chamorro, portavoz del PP de San Andrés del Rabanedo dejaba abierta la puerta para alcanzar un acuerdo con el resto de formaciones políticas en el Ayuntamiento para presentar una moción de censura contra la socialista María Eugenia Gancedo por su implicación en la Operación Enredadera.

Lo hacía en paralelo y conociendo con el vicesecretario de Acción Parlamentaria y Comunicación del PPCyL, Raúl de la Hoz, que avanzó que los populares iniciarán las conversaciones para llevar a cabo esa moción contra la alcaldesa después de que prosperarse la salida de Manuel García en Villaquilambre «cuando ambos tiene la misma implicación en el caso Enredadera, ninguna»

En este sentido, Chamorro recordó que IU ya anunció en el pleno del miércoles su intención de presentar esta moción y desde el PP han mostrado su disposición a sentarse hablar siempre, eso sí, «buscando el interés del municipio».

«Somos coherentes y, aunque lo que hay pasado en Villaquilambre no tiene por qué pasar en San Andrés, cuando uno ve determinadas actuaciones en un sitio no entendemos por qué no se hacen en otro cuando es la misma situación».

Chamorro, que remarcó que es vita la presunción de inocencia, ha asegurado que se van a sentar a hablar e intentar buscar puntos en común entre el PP e IU. «Hay que ver a que acuerdos llegamos, ver qué cosas se pueden sincronizar y cómo trabajar para hacer que sean viables y pueda prosperar esta moción».

De esta forma, el escenario vivido este viernes en el Ayuntamiento de Villaquilambre, donde el PSOE ha arrebatado la Alcaldía al PP, podría darse en los próximos días en San Andrés, eso sí, a la inversa.