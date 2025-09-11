Dos heridos en un accidente en San Andrés del Rabanedo El siniestro se produjo en la CL-623 y los heridos fueron trasladados al Hospital de León

Leonoticias León Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:26

La noche del miércoles 10 de septiembre, a las 22:59 horas, el centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando de un accidente de tráfico en el kilómetro 3 de la carretera CL-623, en San Andrés del Rabanedo.

Un turismo había chocado contra un objeto y, en un primer momento, se solicitó asistencia para un hombre de 48 años con contusiones. La Policía Local y los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl acudieron al lugar, enviando una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, dos varones, de 48 y 28 años, fueron trasladados al Hospital de León para recibir atención médica.