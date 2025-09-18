Denuncian el rechazo a fraccionar el pago del IBI en San Andrés El PP critica esta situación y recuerda que este impuesto es el más alto al que tienen que hacer frente los vecinos del municipio, «superando en algunos casos los 1.000 euros»

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha denunciado este jueves el rechazo del equipo de gobierno al fraccionamiento del IBI a los ciudadanos del municipio.

Los populares afirman haber trasladado esta situación a la comisión de Hacienda, obteniendo por respuesta desde el equipo de gobierno que «no sabían nada». «Nunca saben nada y la culpa siempre es de otros», ha lamentado la portavoz popular, Noelia Álvarez

Los populares critican que San Andrés del Rabanedo no disponga de ordenanza que regule el fraccionamiento del pago de impuestos «aunque se viene haciendo de forma habitual ante la necesidad del pago dividido que necesitan algunos ciudadanos del municipio».

Señalan, además, que el IBI es el impuesto más alto que pagan los ciudadanos, «ya que muchos recibos superan los 1.000 euros».

