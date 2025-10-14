leonoticias - Noticias de León y provincia

Caño de Trobajo, averiado desde el 27 de septiembre.

Denuncian la avería de un caño de Trobajo que lleva sin arreglar más de dos semanas

El PSOE de San Andrés lamenta esta situación y también los problemas de alumbrado público en tres calles del municipio durante más de una semana

León

Martes, 14 de octubre 2025, 13:15

El PSOE de San Andrés del Rabanedo ha denunciado este martes una doble situación en el municipio que achacan a la «desidia e ineficacia de gestión» en el municipio.

Una de ellas es el Caño de Trobajo, «un emblema para los vecinos de esta localidad», que permanece averiado desde el pasado día 27 de septiembre: «No se sabe nada de su reparación casi tres semanas después».

Por otro lado, señalan problemas de iluminación en tres calles - Bellavista, Camino Las Suertes y Zorrilla - «cuyas farolas llevan casi una semana sin funcionar, dejando a oscuras y generando con ello una sensación de inseguridad a más de un centenar de vecinos por las noches».

