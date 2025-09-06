El Centro de Ocio de Trobajo del Camino reabre con instalaciones renovadas Se ha puesto a punto la piscina cubierta para el disfrute de todos los vecinos

Leonoticias León Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

El Centro de Ocio de Trobajo del Camino, que incluye la piscina cubierta, reabrirá sus puertas este lunes, 8 de septiembre, después de que se cierren mañana domingo las piscinas de verano.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha acometido diversas reparaciones y obras de mejora en las instalaciones con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutarlas en las mejores condiciones.

De esta forma, la Concejalía de Deportes reparó el banco de spa, montó el nuevo suelo del gimnasio, ha hecho mejoras en el sistema de climatización tanto del gimnasio como de las pistas de squash, reparó estas pistas y procedió a la limpieza y desinfección integral de toda la instalación.

Además, se seguirá utilizando el sistema de acceso mediante la aplicación, implantada a comienzos de este año, del cajón monedero, habilitado con éxito durante la campaña de verano, facilitando el acceso y el control a las instalaciones de forma cómoda y eficiente.

Por último, se pondrán en marcha cursos de natación, con una amplia oferta dividida por edades y por niveles.

Temas

San Andrés del Rabanedo