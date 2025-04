La calle de Trobajo del Camino que acumula quejas vecinales por «socavones, atropellos e inundaciones»

Alberto P. Castellanos León Domingo, 13 de abril 2025, 09:14 Comenta Compartir

Un enorme, y recurrente, bache despide y saluda a todos los que acceden o salen de Trobajo del Camino por la avenida Párroco Heriberto Ampudia Caballero. El de la despedida es particularmente grande y profundo. Una llamada alerta a Leonoticias de su existencia y, una vez allí, en unos minutos se confirma que no es sólo un peligro para los vehículos que tienen que pasar por la vía.

«O te pegas a la valla o te metes en el medio invadiendo los dos carriles» nos comenta Carlos, un transeúnte que pasa por allí con su coche a diario: «Hay unas cortes en la carretera yendo en la otra dirección bien grandes, pero no tanto como este otro en el que puedes dejar una rueda», algo que hace que todo tipo de vehículos lo esquiven acercándose demasiado a la acera o invadiendo dos carriles. Carlos concluye que «una moto, como pille ese bache se pega una buena».

En la cafetería JV, Juan Carlos comenta que «ese socavón lo sufrimos todos. Uno lo va a esquivar, se mueve y el otro se tiene que mover porque si no, golpe. Es como los que están arreglando en la glorieta de Pinilla» mientras duda de que la responsabilidad sea del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo o del de León: «Hay calles que una acera es uno y la otra del otro, que lo sabemos desde la covid porque unos bares podían abrir y otros no».

«Hay muchos atropellos»

En otro establecimiento, el bar DCafé, Isabel le resta algo de importancia al tema de los baches: «Tampoco es una exageración, ha estado mucho peor de lo que estaba y no lo terminan de arreglar, ponen un parche detrás de otro». Ella asegura que el «el mayor problema es la velocidad a la que pasan los coches, sobre todo por la noche, que pasan a ciento y pico aunque hay un radar -informativo- de 30, y ahí justo ahí hay un parque», comenta alarmada mientras añade que «no para ningún coche en los pasos, tienes que ir esquivando coches, ni cuando cruzan las madres con los bebés».

Varios coches frenan en el paso de cebra que da acceso al parque Heriberto Ampudia. A.P.C.

Isabel cuenta que «cada dos por tres hay golpes porque el de delante pega un frenazo porque pasa alguien y el de detrás se lo come. Hay muchos atropellos, pocos para los que puede haber, como en el paso que está al lado de la comisaría de la Policía Nacional, que el que viene de dentro de la rotonda no ve y, aunque va despacio porque también empieza a haber socavón en la entrada, pues golpe hay, y así cada quince días».

«Somos el último eslabón de la cadena»

Manuel, vecino de uno de los portales que está frente al parque Heriberto Ampudia añade más motivos de queja: «Son más de dos: los socavones son una vergüenza porque o invades carriles para no pasarlos o lo pasas entero; los coches no paran cuando cruzo para ir a pasear al perro, les da igual; las carreras que echan las motos; en esta zona de aparcamiento estacionan donde no deben y los que estamos bien ni entramos ni salimos bien, y te dan toques y no dicen nada; y cuando llueve, todo esto se inunda».

Añade, resignado e indignado, que «parece que somos el último eslabón en la cadena». Manuel sigue, y propone una solución: «Con los baches, que dejen de poner parches porque no hacen nada. Hay dos carriles, primero que arreglen uno y luego otro, pero no hay narices. Y luego que esto, cuando llueve, parece un lago. Vienen los del 112, intentan sacar todo el agua que pueden y después ya viene la Policía Local y sólo ponen los conos para que no pase nadie».

Finaliza Manuel muy enfadado: «Lo que uno le machaca es que todos los meses pagas los impuestos y no se haga nada».

