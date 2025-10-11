leonoticias - Noticias de León y provincia

Actuación de Bomberos de León en la calle Colada de San Andrés del Rabanedo. Bomberos de León

Los bomberos aseguran una fachada de la que se cayeron cascotes en San Andrés

Varios elementos se desprendieron del edificio, sin causar daños personales pero sí ocasionando desperfectos en algunos vehículos

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Los Bomberos de León actuaron la pasada noche de viernes para revisar y asegurar una fachada ubicada en la calle Colada de San Andrés del Rabanedo.

Una dotación del cuerpo de bomberos se desplazó hasta este lugar ante las llamadas de varios vecinos alertando de la caída de cascotes en una fachada.

Los efectivos de bomberos revisaron la fachada y aseguraron la zona de la que se estaba desprendiendo el revestimiento del edificio, sin causar daños personales pero originando desperfectos en algunos vehículos estacionados en la vía.

