El colegio rural que ha estrenado su propio pendón para celebrar San Froilán El colegio de Cembranos, perteneciente al CRA de Villacedré, celebró una jornada con los alunos para celebrar San Froilán con un concurso de carros engalanados, juegos autóctonos... y el estreno de un pendón del centro

El pendón fue bailado por primera vez ante alumnos, familias y cuerpo docente del centro.

Dani González León Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:15 Comenta Compartir

San Froilán se vivió de una manera especial en un colegio rural de la provincia de León, en el centro ubicado en Cembranos, perteneciente al CRA de Villacedré.

El pasado viernes, este centro celebro, con la colaboración del AMPA, una jornada en honor a San Froilán donde se focalizó la actividad en las tradiciones más arraigadas a la festividad de San Froilán.

Entre los actos previstos, esta jornada recogía un certamen de mini carros engalanados con la participación de una veintena de carros elaborados por alumnos y familias, en las que se destilaba esmero, imaginación y cariño en cada uno de estos carros. La exposición sigue vigente en el colegio.

Ver 30 fotos Uno de los carros que participaba en el concurso. LN

Durante la mañana del viernes también hubo un taller de juegos tradicionales leoneses como la rana, la llave, la montera, la tarusa o el bolo leonés, amenazido por música del folclore leonés y la degustación de productos leoneses como embutidos, bollo preñao y dulces artesanos.

La jornada concluyó con la presentación del pendón del colegio, cosido a mano por Rosario Casaña, abuela de cuatro alumnos del centr, junto con la ayuda de varias de las familias del Ampa.

El pendón fue bailado ante alumnos, failias y equipo docente en un momento emotivo y de orgullo leonés en una joranda para «fomentar el sentimiento de pertenencia y raíces leoneas» entre el alumnado de este centro.