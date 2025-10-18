La ULE refuerza la colaboración académica y la visibilidad de su producción científica El Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global renueva la suscripción de la ULE como socia de la principal red académica en España

La Universidad de León renovó su suscripción como socia institucional de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), una plataforma que agrupa a universidades, centros de investigación y entidades que trabajan por un modelo de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo.

Con esta renovación, según destacó el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, la ULE «reafirma su compromiso con la cooperación universitaria y la investigación en desarrollo», ámbitos «clave» dentro de su estrategia de internacionalización y compromiso global.

«Esta renovación confirma la apuesta de la Universidad de León por impulsar la investigación en temas relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional, ofreciendo nuevas oportunidades a nuestra comunidad universitaria para participar en iniciativas de gran valor académico y social», señaló Benítez Andrades.

Principal red académica

REEDES es la principal red académica en España dedicada al estudio del desarrollo, la cooperación internacional y la justicia global, de manera que formar parte de ella permite a la Universidad de León participar en espacios de intercambio científico, visibilizar su oferta de posgrados en estudios del Desarrollo y acceder al censo de investigadores e investigadoras de la red.

Benítez Andrades remarcó que la red supone «una herramienta clave para mejorar y dotar de mayor visibilidad a la producción científica de la institución y favorecer la colaboración con otros centros de referencia en el ámbito de los estudios del desarrollo». Así, gracias a ello, el personal docente e investigador de la ULE «puede dar mayor proyección a su trabajo científico y colaborar con universidades y centros de referencia a nivel nacional e internacional».