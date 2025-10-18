leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la Universidad de León.

La ULE refuerza la colaboración académica y la visibilidad de su producción científica

El Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global renueva la suscripción de la ULE como socia de la principal red académica en España

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:51

La Universidad de León renovó su suscripción como socia institucional de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), una plataforma que agrupa a universidades, centros de investigación y entidades que trabajan por un modelo de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo.

Con esta renovación, según destacó el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, la ULE «reafirma su compromiso con la cooperación universitaria y la investigación en desarrollo», ámbitos «clave» dentro de su estrategia de internacionalización y compromiso global.

«Esta renovación confirma la apuesta de la Universidad de León por impulsar la investigación en temas relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional, ofreciendo nuevas oportunidades a nuestra comunidad universitaria para participar en iniciativas de gran valor académico y social», señaló Benítez Andrades.

Principal red académica

REEDES es la principal red académica en España dedicada al estudio del desarrollo, la cooperación internacional y la justicia global, de manera que formar parte de ella permite a la Universidad de León participar en espacios de intercambio científico, visibilizar su oferta de posgrados en estudios del Desarrollo y acceder al censo de investigadores e investigadoras de la red.

Benítez Andrades remarcó que la red supone «una herramienta clave para mejorar y dotar de mayor visibilidad a la producción científica de la institución y favorecer la colaboración con otros centros de referencia en el ámbito de los estudios del desarrollo». Así, gracias a ello, el personal docente e investigador de la ULE «puede dar mayor proyección a su trabajo científico y colaborar con universidades y centros de referencia a nivel nacional e internacional».

