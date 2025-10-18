Reclaman una bajada de las tasas universitarias y ciclos de FP adaptados al entorno rural de León Solicitan programas de educación emocional, reforzar los servicios de orientación psicológica y reducir las desigualdades generadas por los elevados costes

Las Juventudes Socialistas de León reclamaron a la Junta de Castilla y León la «necesidad» de garantizar una «igualdad real» de oportunidades para los jóvenes leoneses, especialmente en el acceso a la formación y a los estudios superiores, mediante la bajada de tasas universitarias y la implantación de ciclos formativos que permitan fijar población en los municipios rurales.

Así lo trasladaron tras mantener una reunión de trabajo con la vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, para abordar distintas propuestas en materia de juventud, educación y movilidad.

El secretario de Organización de Juventudes Socialistas de León, Álvaro Carro, explicó que el objetivo de sus reclamaciones es «convertir a los municipios en polos de atracción educativa y laboral».

Implantación en educación

Para ello, apostó por la implantación en los institutos de ciclos formativos vinculados a los sectores estratégicos de cada zona, en aras de «generar sinergias con la economía local y frenar la pérdida de población». Concretamente, propuso que los institutos de Sahagún, Villablino, Cistierna y Fabero cuenten con los ciclos necesarios para convertirse en «auténticos centros de formación profesional que eviten su cierre futuro».

En el ámbito universitario, las Juventudes Socialistas de León denunciaron el «elevado coste» de las matrículas en las universidades públicas de Castilla y León, que sitúan a la Comunidad «entre las más caras del país» con un precio medio por crédito en primera matrícula superior a los 14 euros y de unos 75 euros en tercera matrícula.

Para Carro, esto supone «una auténtica penalización económica que afecta a los jóvenes con menos recursos y pone en riesgo la continuidad de sus estudios». Además, apuntó que la modificación del Decreto 8/2024, que mantiene estos precios y encarece la expedición de títulos universitarios.

Salud mental y reto demográfico

Por su parte, el vicesecretario general de la organización, Alfonso Díez, señaló que «la salud mental es uno de los grandes retos de la juventud en Castilla y León» y remarcó que «la presión académica, la precariedad laboral y la falta de recursos específicos exigen una respuesta urgente», para lo que defendió que «la salud mental y el bienestar emocional deben ser ejes prioritarios en las políticas de juventud, educación y sanidad».

«Reclamamos una educación que no solo forme, sino que también cuide», insistió, al tiempo que consideró «necesario» implantar programas de educación emocional, reforzar los servicios de orientación psicológica en centros educativos y reducir las desigualdades que generan las elevadas tasas universitarias, convencido de que «solo así se construirá una educación accesible, justa y que garantice el bienestar de todos los jóvenes».

También participó en la reunión el secretario general del Juventudes Socialistas de Ponferrada, Ángel Fernández Merayo, quien subrayó que el reto demográfico exige una respuesta integral, de forma que «si de verdad se quiere retener talento joven, no basta con la formación o con atraer empresas, sino que se requiere una estrategia global que también abarque el mercado de la vivienda en el medio rural».

En este sentido, la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, añadió que «la educación no puede depender del código postal ni del nivel de renta de una familia» y apeló directamente a la Junta, a la que le recordó que «es su responsabilidad garantizar que estudiar en Castilla y León no sea más caro que hacerlo en otras comunidades vecinas», al tiempo que destacó que «apostar por una educación accesible y de calidad es apostar por el futuro de la tierra».

Finalmente, Nuria Rubio insistió en que el reto demográfico debe abordarse también desde la educación, «fomentando proyectos que vinculen la formación profesional al desarrollo económico local».

«El talento joven no se retiene con discursos, sino con oportunidades reales. Apostar por la formación en el medio rural es invertir en vida y en futuro para nuestros pueblos», ha concluido la vicesecretaría autonómica.