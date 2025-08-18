leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de Fresno de la Vega.

Primeros auxilios, hábitos de vida saludables y educación afectivo-sexual en un pueblo de León

El proyecto también pretende generar cohesión comunitaria a través de dinámicas participativas y evaluaciones continuas

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:40

El proyecto 'Latidos Rurales: Fresno Saludable', de la estudiante de Enfermería de la Universidad de León, Laura Guerra Andrés, en el marco de las becas del Programa Ralbar de la ULE y la Fundación Banco Sabadell, se desarrolla este verano en el municipio de Fresno de la Vega con el objetivo de fomentar la educación para la salud a través de talleres y actividades adaptadas a diferentes grupos de edad, poniendo el foco en primeros auxilios, hábitos de vida saludables y educación afectivo-sexual.

Las actividades se desarrollarán a lo largo de ocho semanas e incluyen talleres prácticos para infancia, juventud y personas adultas o mayores en los que se aborda desde la actuación ante emergencias, como golpes de calor, hemorragias o RCP, hasta la promoción de la alimentación equilibrada y la educación sexual integral.

No obstante, el proyecto no solo busca impartir conocimientos, sino también generar cohesión comunitaria, de forma que, a través de dinámicas participativas, evaluaciones continuas y un evento de clausura abierto, se pretende fortalecer los lazos entre vecinos, promover el autocuidado y dar visibilidad a la salud como un eje central del desarrollo rural sostenible.

¿Cómo es el proyecto 'Latidos Rurales: Fresno Saludable'?

La estudiante, Laura Guerra, explica que el objetivo es «dar herramientas sencillas, básicas y muy útiles para que todas las personas, vivan donde vivan, puedan reaccionar con seguridad ante situaciones comunes que se pueden dar en casa, en el campo o en la calle», ya que «a veces, conocer un pequeño gesto puede marcar la diferencia».

La propuesta nace del vínculo personal de la estudiante con el municipio y busca contribuir activamente al bienestar de la comunidad, especialmente en un contexto rural donde el envejecimiento poblacional y la falta de recursos especializados plantean retos específicos, para lo que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Fresno de la Vega, que facilita los espacios municipales y apoya la difusión de las actividades.

