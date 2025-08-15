El pueblo de León que rescata su memoria colectiva con un proyecto que une pasado y futuro La estudiante de la ULE Sonia Calvo García busca fortalecer los vínculos entre generaciones y reforzar el sentido de comunidad

La estudiante del doble grado en Historia e Historia del Arte de la Universidad de León Sonia Calvo García ha comenzado a recopilar documentación de su localidad de origen, Oceja de Valdellorma (La Ercina) con el objetivo de «preservar y difundir la historia documental que se conserva de este lugar y realizar una memoria oral con los más mayores del pueblo»; labor que lleva a cabo gracias a una beca Ralbar de la institución académica en colaboración con la Fundación Banco Sabadell.

Con el título 'Memorias de Oceja de Valdellorma: voces del pasado, caminos al futuro', pretende fortalecer los vínculos intergeneracionales y reforzar el sentido de comunidad en un entorno marcado por la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes. Sonia Calvo plantea actividades intergeneracionales para que los más jóvenes conozcan diversos aspectos sobre el pueblo en el pasado, además de hacer reflexionar a los más jóvenes sobre la continuidad de este entorno en el futuro.

Las iniciativas del proyecto

De esta manera, las iniciativas de este proyecto se basan en conocer un poco más la historia del pueblo, involucrando a toda su comunidad, resume Calvo.

Durante los últimos años, Oceja de Valdellorma ha visto cómo la pérdida de población ha llevado consigo la desaparición progresiva de la cultura inmaterial vinculada a sus formas de vida tradicionales. El proyecto busca recoger las experiencias, costumbres y saberes de las personas mayores, preservando así la esencia del pueblo, al tiempo que se trabaja con documentación histórica desde la Edad Moderna hasta la actualidad para comprender la evolución del territorio y su patrimonio.

