León celebra las primeras jornadas internacionales sobre cristianos, judíos y musulmanes

El Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá los días 27 y 28 de noviembre las primeras Jornadas Internacionales sobre 'Cristianos, judíos y musulmanes: nuevas perspectivas de análisis', que han sido organizadas por el Grupo de Investigación Historia y Arqueología (HIST-ARQ), en colaboración con la facultad que las acogerá, la Sociedad Española de Estudios Medievales, el Instituto de Estudios Medievales de la ULE, y el Ayuntamiento de León.

Desde la organización se explica que el principal objetivo es estimular las reflexiones de los participantes en torno a las minorías socio-religiosas, que tuvieron gran importancia en la Edad Media y que hoy mismo siguen de actualidad como parte de la cultura occidental.

Las jornadas son de carácter presencial, aunque también se podrán seguir online, tendrán una duración de 21 horas lectivas, y están especialmente dirigidas a estudiantes de los grados en Historia, Historia del Arte, doble grado en Historia e Historia del Arte, máster, doctorado y público en general que esté interesado en el tema que será objeto de estudio.

21 ponencias en torno a la religión

La inauguración tendrá lugar el jueves 27 de noviembre a las 8:00, y la primera de las conferencias será pronunciada a las 9:00 horas. En total serán 21 ponencias, una mesa redonda y varios debates, que analizarán temas muy diversos, relacionados con el análisis arqueológico de los monasterios medievales, la alimentación a partir del estudio de los restos esqueléticos, la islamización en la Edad Media, y diversos aspectos de las juderías en varios lugares de España.

El precio de la matrícula es de 7 euros (5 para alumnos de la ULE), y permitirá a los participantes reconocer 1 crédito ECTS.