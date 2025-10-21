Cinco religiones y una sola voz para pedir la paz en el mundo Representantes de las comunidades de musulmanes, bahais, ortodoxos, evangélicos y católicos en León se unen por cuarto año para construir la «fraternidad universal» con una oración conjunta

El obispo de León y el representante de la comunidad ortodoxa se funden en un abrazo antes del acto.

Ana G. Barriada León Martes, 21 de octubre 2025, 20:52

Cinco religiones, cinco palabras y una sola voz para pedir unidos la paz en el mundo y que venza la fraternidad por encima de cualquier diferencia. El claustro del convento de San Francisco se convertía este martes en el escenario de una imagen para el recuerdo y, sobre todo, para la esperanza. Representantes de las comunidades religiosas de bahais, musulmanes, ortodoxos, evangélicos y católicos se citaban en este marco incomparable para compartir un momento de hermandad.

Por cuarto año, la Delegación de Comunión Fraterna de la Diócesis de León organiza sus jornadas de Diálogo Interreligioso que este 2025 y bajo el lema 'En diálogo para construir la fraternidad universal' propone diferentes eventos para promover la cercanía, la comunicación y el respeto entre las distintas fes que se profesan en León.

Ampliar Los cinco representantes de las comunidades y el coordinador de las jornadas.

Un numeroso numero de fieles se daban cita en el claustro para acompañar al hermano Federico Albini, coordinador de las jornadas, y a los representes de las distintas religiones en un acto simbólico con una fuerte carga emotiva en el que se pretende «velar y trabajar para que se garantice el adecuado ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de los creyentes y aportar valores fundamentales a la sociedad para construir puentes».

Tres días para fomentar la hermandad entre los fieles

En la oración comunitaria por la paz y la fraternidad universales, cada uno de los cinco representantes tomaba el micrófono para poner voz a una palabra. La primera en intervenir era la representante de la comunidad bahai que hablaba de 'paz'; el segundo, el imán musulmán que pronunciaba la palabra 'amistad'. Le seguía el represente de los evangélicos en León con el término 'fraternidad' para continuar la iglesia ortodoxa con 'unidad' y cerrar las intervenciones el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que hablaba de 'amor'.

Con sintonía entre todos los presentes, el claustro de los Capuchinos era testigo de un evento pocas veces visto pero siempre representativo. La oración comunitaria es el segundo de los eventos del cuarto encuentro interreligioso que arrancaba el día 20 con una charla-coloquio conducido por el representante de la comunidad bahai, José Marqués Utrillas y que se cerrará mañana jueves 22 con un concierto de capilla clásica en el Teatro San Francico que pondrá el broche de oro a unas jornadas para el recuerdo.