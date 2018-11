Jornada de reconocimiento a Salvador Gutiérrez Ordóñez en la Fundación Sierra Pambley El catedrático de la Universidad de León y académico de la RAE ha sido sorprendido por amigos y admiradores de su trabajo con un acto de reconocimiento LEONOTICIAS León Viernes, 30 noviembre 2018, 18:36

Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General de la Universidad de León (ULE) y miembro de la Real Academia Española (RAE), ha sido protagonista este viernes de una jornada de reconocimiento, en forma de coloquio sobre su figura, que ha sido organizada con motivo de su jubilación y que ha sorprendido al académico que desconocía por completo su celebración, y se ha llevado una emocionante sorpresa.

No ha sido un acto oficial ni institucional, y por ese motivo no lo ha organizado ni el departamento, ni la facultad, ni las áreas más implicadas en las materias que ha impartido, se trata, tal y como han explicado los impulsores de la iniciativa, «simplemente una reunión de amigos, familiares y admiradores de la figura, poco conocida en nuestra universidad, y me temo que todavía valorada menos, de una persona que es uno de los grandes lingüistas que ha dado este país y que tiene fama internacional. Por eso, porque no es nada oficial no hemos cursado invitación a ninguna autoridad (ni a decanos, ni a directores de departamento, ni al personal de rectorado). Solo lo hemos hecho entre las personas del gremio, que lo conocemos y lo valoramos ajustadamente, y entre sus más allegados del departamento, de la facultad y del personal de administración y servicios».

La respuesta de la gente ha desbordado a los organizadores, ya que en los actos previstos van a participar casi 220 compañeros de toda España. Entre las personas que se han trasladado a León para expresar su afecto y admiración al catedrático de la ULE, hay un autobús que viene de Salamanca, con compañeros de esa universidad (de la que es Doctor Honoris Causa), y de las universidades de Extremadura y de Cádiz.

También se han incorporado a la celebración compañeros de las universidades de Oviedo, Santiago, Lugo, Vigo, La Coruña, Valencia, Madrid (Complutense, Autónoma y UNED), Córdoba, Valladolid, Burgos, Sevilla, Navarra, Zaragoza...además de antiguos alumnos, entre los que están Juan Miguel Alonso Vega, colaborador de la SER, Ignacio Fernández Herrero (que fue secretario general de CC.OO. en León), y Genaro Alonso Megido (en la actualidad Consejero de Educación del Principado de Asturias). La Real Academia Española cuenta asimismo con una buena representación, algunos académicos de número y correspondientes, y varios de los investigadores y trabajadores que están con él al frente de la sección 'El español al día'.

El coloquio sobre la figura de Salvador Gutiérrez Ordónez ha sido presentado por el profesor Manuel Iglesias Bango, y ha contado con la intervención de Blas Sierra de la Calle, Josefina Martínez, M.ª Antonia Martín Zorraquino y José Antonio Bartol, que han hablado de 'Antes de la universidad. Sus otras universidades'. Sobre 'La docencia y la investigación' lo han hecho Ignacio Fernández, Genaro Alonso Megido y Catalina Fuentes Rodríguez. Seguidamente han intervenido Guillermo Rojo y José A. Pascual, que han hablado de 'Su labor como lingüista y en la RAE', y el acto ha sido clausurado por David López Valdueza.