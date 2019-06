Investigadores de Cuba y Costa Rica conocen los avances de la ULE en eficiencia energética Miembros del Proyecto Europeo CRECE visitan esta semana el Campus de Vegazana y se acercan al EREN, el Centro Demostrador de las Energías Renovables, y Ciuden LEONOTICIAS Miércoles, 12 junio 2019, 19:57

Una delegación de académicos e investigadores cubanos y costarricenses visita esta semana la Universidad de León (ULE) con el fin de conocer de primera mano no solo los avances y las buenas prácticas que implementa la ULE en materia de eficiencia energética y energías renovables, sino también las actividades que desarrollan otros centros energéticos como el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), el Centro Demostrador de las Energías Renovables y el Centro de Desarrollo de Tecnologías de CIUDEN en Ponferrada.

Esta agenda se enmarca dentro del proyecto Erasmus +KA2 CBHE CRECE (Capacity Building for Renewable Energy Planning in Cuban Higher Education Institutions) en el que participa como socia la Universidad de León (ULE). Este consorcio europeo reúne a expertos de universidades europeas, cubanas (Universidad de Oriente, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, e Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría), y costarricenses (Universidad Autónoma de Centro América, University for Peace y Universidad de la Tierra), siendo la coordinadora del consorcio la Universidad de Turku (Finlandia) representada estos días por su director académico Mika Korkeakoski. El proyecto CRECE está financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+Capacity Building en educación superior, con un presupuesto global superior a los 900.000 euros.

Los miembros de la delegación iniciaron la semana con varias sesiones de conferencias y mesas de debate en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial a cargo de los profesores José Luis Falagán, Hilde Pérez y Ruth Fernández. Durante la jornada de ayer, mantuvieron un encuentro en la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, con el Grupo de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Gestión de la Energía que dirige Jorge Juan Blanes Peiró, y hoy visitan el EREN y el Centro Demostrador de las Energías Renovables. A través de esta visita la ULE ofrece apoyo a los participantes en la mejora de las capacidades del personal docente y del proceso de internacionalización en el campo de la educación energética sostenible.

Como actividades complementarias, la delegación cubana y costarricense podrá conocer además durante las dos jornadas que restan las plantas productoras de bioetanol en Balbilfuente (Salamanca) y de biogás con Purines en Juzbado (Salamanca), y la visita a la CIUDEN y al Museo de la Energía de Ponferrada. La gestión y participación en este proyecto es supervisada por la Oficina de Proyectos Internacionales, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la ULE.

Es importante destacar que en los últimos tres años este Vicerrectorado ha triplicado el número de proyectos europeos en los que la institución universitaria leonesa figura como socio. Al igual que en otras investigaciones, el proyecto europeo CRECE ha sido posible gracias a la colaboración de los grupos de profesorado de la ULE que participan, las instituciones y empresas de ingeniería y sostenibilidad como Imasa Leon, referentes que han permitido en estos días visibilizar la transferencia y aplicabilidad de los contenidos abordados en las sesiones de la ULE y en las visitas guiadas a los distintos centros.

El proyecto CRECE apoya a Cuba en la provisión de educación multidisciplinar en ingeniería energética sostenible y desarrollo de energía renovable. Una propuesta que garantiza que las instituciones cubanas de educación superior (IES) estén mejor equipadas y sean capaces de proporcionar expertos de alta calidad para las crecientes necesidades de desarrollo social y del sector energético.

CRECE permitirá que los socios cubanos estén mejor equipados para realizar investigaciones relacionadas con la energía a nivel internacional y proporcionar expertos en energía sostenible a las crecientes necesidades del mercado laboral.