La Facultad de Filosofía y Letras de la ULE celebra unas jornadas sobre los Monty Python El Departamento de Filología Moderna organiza los días 10 y 11 de octubre el simposio 'Del loro azul noruego al Frente Popular de Judea. ¿O era el Frente Judaico Popular?' LEONOTICIAS León Miércoles, 9 octubre 2019, 14:38

La Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana acogerá mañana 10 y viernes 11 de octubre en el Aula Magna del centro académico unas jornadas sobre la importancia artística e influencia en el humor del siglo XX de los Monty Python. Varios expertos departirán sobre lo especial de este grupo de cómicos ingleses y su impacto en la cultura audiovisual actual, dentro del simposio presentado bajo el título 'Del loro azul noruego al Frente Popular de Judea. ¿O era el Frente Judaico Popular?' organizado por el Departamento de Filología Moderna en colaboración con el Instituto de Estudios Medievales y el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica.

«En octubre de 1969, la BBC estrenó una serie cómica titulada 'El circo ambulante de los Monty Python' ('Monty Python's Flying Circus'). Con ese primer programa no nacía simplemente un grupo de cómicos, sino, con toda probabilidad, uno de los iconos más conocidos e influyentes de la cultura británica actual», explican las profesoras Trinidad Guzmán T María Dolores Teijeira, coordinadoras de las jornadas.

«Dentro de la más pura tradición de un país cuyo 'show business' se nutre de licenciados de sus mejores universidades, el grupo está compuesto por dos historiadores (Terry Jones y Michael Palin), un filólogo (Eric Idle), un abogado (John Cleese) y un médico (Graham Chapman) procedentes de Oxford y Cambridge, a los que se les unió un licenciado en Ciencias políticas californiano (Terry Gilliam)», explican. Todo su trabajo es bien conocido en el mundo anglosajón, pero la fama universal les llegó con el cine: primero, con 'Los caballeros de la tabla cuadrada y sus locos seguidores', y sobre todo con 'La vida de Brian', estrenada en Gran Bretaña en 1979, y llegada a España al año siguiente. Este relato de la vida de un coetáneo de Jesús de Nazaret levantó ampollas en muchos círculos religiosos —aunque prohibida, sólo lo fue en Irlanda y Noruega—, y, de paso, mucho dinero en la taquilla. Contiene escenas y diálogos que reconocerían hasta los que no saben quién son los Monty Python, empezando por la canción final, 'Always look on the bright side of life'.

Los Monty Python llevan décadas presentes en clases y materiales didácticos de todo tipo y especialidad: de inglés, por supuesto, pero también de filosofía, de historia, de latín o de arte. El Departamento de Filología Moderna de la Universidad de León ha querido conmemorar este doble aniversario (los cincuenta años de la creación del grupo y los cuarenta de 'La vida de Brian') con estas jornadas académicas que tendrán lugar en el marco de la celebración de los cuarenta años de andadura de la Facultad de Filosofía y Letras.

Como no podía ser de otra manera, -explican desde la organización del programa- el trabajo de estos gamberros ilustrados se revisa de una manera multidisciplinar y hasta cierto punto rompedora, puesto que combina lo académico (el Terry Jones medievalista o un cine-fórum en torno a 'La vida de Brian'), con los comentarios que un grupo de profesionales (un psiquiatra, un filósofo, un abogado) harán de 'sketches' de los Python en los que sus respectivas profesiones son el asunto principal.

Las Jornadas cuentan con la participación de José Luis Chamosa, César García, Trinidad Guzmán y Paulino Pardo (todos ellos de la Universidad de León), Jaime Osorio, Robert F. Yeager (Universidad de West Florida), Alfredo Marcos Martínez y Ana Sáez Hidalgo (Universidad de Valladolid) y Manuel Mateos Agut (Hospital Universitario de Burgos). Todas las intervenciones, a excepción de la del profesor Yeager, se realizarán en español; no así las proyecciones de 'sketches' y películas, que se presentarán en inglés con subtítulos en español.