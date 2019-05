El escritor Andrés Neuman abre la VI edición de las Jornadas de la Riul Imagen de Andrés Neuman. Las conferencias de Clara Obligado, Manuel Vilas y Martínez de Pisón se integran en la 42ª edición de la Feria del Libro de León entre los días 3 y 16 de mayo LEONOTICIAS Jueves, 2 mayo 2019, 13:08

El Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León acogerá desde mañana 3 de mayo, la Vi edición de las 'Jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras sobre Literatura Actual', destinadas a especialistas en la temática abordada, así como estudiantes universitarios y cualquier otra persona que esté interesada por ampliar sus conocimientos sobre la literatura actual. El programa está codirigido por Natalia Álvarez Méndez, profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la ULE, y los investigadores en formación Ana Abello, Sergio Fernández y Raquel de la Varga. Todas las conferencias previstas –que se prolongarán hasta el jueves 16 de mayo- han sido incorporadas al programa de actos de la 42ª edición de la Feria del Libro que comienza el próximo 10 de mayo.

Las jornadas constan de un total de 30 horas (10 de ellas presenciales), y su objetivo es el de ofrecer una enseñanza complementaria y directa al alumnado de la Universidad de León (ULE), que permita realizar una aproximación a la evolución y estado de la cuestión de la literatura actual en sus diversas manifestaciones y su significación sociocultural, al tiempo que se desea realzar la importancia de la lectura y la escritura en el ámbito universitario y en la sociedad.

La sexta edición de estas Jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) ha sido posible gracias a la colaboración de distintas entidades como el Ayuntamiento de León, la Asociación de Libreros de León, los vicerrectorados de Investigación y de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, la Biblioteca Universitaria, la Universidad de León, el Departamento de Filología Hispánica y Clásica, el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, la RIUL, y el Grupo de Estudios Literarios y Comparados de lo Insólito y Perspectivas de Género (GEIG). Aunque la asistencia será abierta, libre y gratuita para todos aquellos que no precisen los créditos de libre configuración curricular, las personas interesadas en obtenerlos (1'5 ECTS) deberán matricularse, asistir al menos al 80% de las clases, y superar una prueba final sobre los contenidos tratados.

El escritor argentino Andrés Neuman, -premio Alfaguara en 2009 por su obra 'El viajero del siglo' y reconocido en 2016 por la Asociación Americana de Libreros por la traducción de una antología de sus relatos 'The Things We Don`t Do' entre otros muchos reconocimientos y obras publicadas en género ensayo, cuento, poesía y novela- será el encargado de abrir estas jornadas mañana 3 de mayo. A él le seguirá Manuel Vilas, escritor oscense que acaba de publicar 'Ordesa', un fenómeno literario en España, con 14 ediciones en menos de un año y más de cien mil ejemplares vendidos. Félix J. Palma, escritor, profesor de escritura creativa y coaching literario, participará el 14 de mayo; la escritora argentina, Clara Obligado, autora de títulos como 'Petrarca para viajeros' y 'No le digas que lo quieres', estará una jornada después. Concluirá el programa el escritor aragonés Ignacio Martínez de Pisón.