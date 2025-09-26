Dos profesoras de la ULE son galardonadas en unos premios nacionales de estudios financieros El jurado ha reconocido los trabajos de investigación de Marta González Aparicio y Ana María Castro Franco en las modalidades de 'Tributación' y 'Derecho del Trabajo y Seguridad Social'.

Las profesoras de la Universidad de León (ULE) Marta González Aparicio y Ana María Castro Franco han sido distinguidas con dos primeros premios concedidos por el Centro de Estudios Financieros (CEF), que ha reconocido la excelencia de los trabajos presentados por ambas investigadoras, en una edición a la que han concurrido más de un centenar de trabajos, y que está considerada como uno de los premios jurídicos más prestigiosos a nivel nacional.

Los premios, dotados con 10.000 euros, fueron concedidos a Marta González Aparicio, que participó en la modalidad de 'Tributación', por el trabajo titulado 'Hacia un procedimiento eficaz de embargo de criptoactivos en el procedimiento de apremio: análisis crítico y propuestas de adaptación normativa', y a Ana María Castro Franco, que participó en la modalidad de 'Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social', por el titulado 'El núcleo de imputación en los despidos colectivos en las empresas deslocalizadas: nuevos paradigmas en el debate entre centro de trabajo y empresa'.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el lunes, 22 de septiembre, en el Auditorio Uría Menéndez (Madrid), y reunió a destacadas personalidades del ámbito jurídico y académico. Que un profesor logre este galardón ya es un hito, pero que dos profesoras de una misma Universidad lo consigan simultáneamente y con sendos primeros premios es un hecho excepcional, que pone en valor la investigación jurídica que se desarrolla en la ULE.

Marta González Aparicio es profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario en la ULE y Delegada de la Rectora para el Desarrollo Estatutario y la Coordinación Normativa. Cuenta con una amplia trayectoria investigadora centrada en fiscalidad y tecnología (criptoactivos, IA y derechos fundamentales), prescripción tributaria, residencia fiscal, procedimiento y recaudación tributaria y cumplimiento tributario.

Ha impulsado actividades de transferencia y formación especializada y publica de forma regular en revistas y monografías especializadas, ha colaborado con instituciones públicas en formación y asesoramiento, y participa de manera habitual en foros científicos y divulgativos.

Ana María Castro Franco es profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la ULE. Su trayectoria combina una sólida formación jurídica (Grado y Máster en Abogacía, ULE) con una especialización en ámbitos de vanguardia: ciberseguridad (Universidad de Deusto), riesgos y seguridad digital (Centro de Estudios Garrigues), Derecho de la inteligencia artificial (Aranzadi) y Derecho concursal-laboral (Tirant lo Blanch).

Esta visión transversal le permite abordar con un enfoque innovador los retos que plantean la digitalización, la automatización y la transformación del trabajo en el siglo XXI. Asimismo, ejerce como secretaria del Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital de la ULE.

El Premio del Centro de Estudios Financieros es un reconocimiento anual a la calidad en la investigación jurídica. El jurado, integrado por juristas de reconocido prestigio, evalúa la originalidad, rigor metodológico y relevancia práctica de los trabajos.

La convocatoria contempla tres modalidades: 'Tributación', 'Derecho del Trabajo y Educación' y 'Nuevas Tecnologías'. En esta edición se han concedido, además de los primeros premios, los segundos premios y varios accésits.

