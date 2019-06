El año del ascenso de Instagram y el desplome de Twitter IX Estudio de redes sociales El 85% de los internautas españoles se encuentra en las redes sociales, lo que representa más de 25 millones usuarios ISAAC ASENJO Madrid Miércoles, 5 junio 2019, 14:09

Instagram continúa su escalada imparable aunque aún no alcanza a Facebook, mientras que Twitter ha notado un cierto desencanto en el uso diario de sus usuarios. Son datos datos extraídos del estudio anual de 2019 publicado por IAB Spain, asociación que agrupa a más de 200 empresas relacionadas con el sector de la publicidad y la comunicación digital en España.

En el estudio se han tomado en consideración a hombres y mujeres de entre 16 a 65 años residentes en España -una muestra de 30,9 millones- y de ellos se seleccionaron a los que usan Internet. De esta población accede a las redes sociales el 85%, lo que representa a más de 25 millones de usuarios.

El perfil del internauta que utiliza las Redes Sociales es muy similar en ambos sexos (hombres 49% vs mujeres 51%) y promedia una edad de 39 años. Los encuestados señalan que la privacidad preocupa -aunque parece que no tanto por los datos finales- y es la primera razón para no tener perfil en redes sociales o para darse un tiempo con ellas. La buena salud de éstas se mantiene firme pese a que no destaca un aumento y se consolida como un canal de influencia e información. No obstante, el uso principal continúa siendo social.

En cuanto al uso, cada usuario visita casi 4 redes sociales a la vez -una menos que el año pasado- y conoce la existencia de seis. WhatsApp sigue siendo el rey y lidera el ranking (88%), seguido de Facebook (87%) y YouTube (68%), siendo esta última la que más seguidores jóvenes concentra (el 76% tiene entre 16 y 30 años). Instagram, en cuarto lugar, es la que más seguidores ha ganado (de un 49% a un 54%) y destaca por ser la que más ha aumentado la frecuencia de visita . En quinto lugar se mantiene Twitter con un 50%.

¿Y cuánto tiempo pasamos al día en ellas? las conclusicones son que los usuarios están conectados a las redes sociales durante 55 minutos cada día, siendo los hombres y el target joven quienes hacen un uso más intensivo.

Respecto a la nota que les conceden los usuarios, WhatsApp obtiene un 8,5 por delante de YouTube (8,2) e Instagram (7,8). En este caso, la red social por excelencia de Mark Zuckerberg, Facebook, obtiene un 7,1, pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta en este último año y Twitter un 7. Pese a que la red social del pajarito azul ha descendido en usabilidad durante el último año, continúa sigue siendo una de las más utilizadas para estar informado.