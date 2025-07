El pueblo que se puede quedar sin fiesta patronal porque sus feligreses no se atreven a entrar a la iglesia

Rubén Fariñas León Miércoles, 16 de julio 2025, 08:22 Comenta Compartir

Todo tendría que estar preparándose para que el segundo fin de semana de agosto Fontanil de los Oteros, como otros tantos pueblos de la provincia, se engalanase para celebrar sus fiestas por la Virgen de la Era. Sin embargo, a menos de un mes para la festividad, los problemas son otros en esta entidad local de poco más de 30 habitantes.

«Igual cancelamos la fiesta porque no tenemos iglesia», avanza el pedáneo Christian Villaverde. El presidente vecinal dirige sus críticas al «abandono» que sufre el pueblo por parte del párroco Salvador Fernández. «No nos da ninguna solución ni nos responde al teléfono». Cabe destacar que este sacerdote fue homenajeado por su labor en Valencia de Don Juan hace solo unos meses.

Mientras eso ocurre, la iglesia de San Miguel, que ya tuvo que ser restaurada en el año 2000 con donaciones y mano de obra de los vecinos, se encuentra «cada vez peor». Su suelo se hunde, al igual que el tejado; y los remiendos que se hicieron en 2023, en la última visita del obispo Luis Ángel, son hoy tablas de okume agujereadas que cubren la madera que devoran los insectos.

El grito de auxilio les ha llevado a buscar algún tipo de solución que les sirva para conseguir los fondos necesarios y rehabilitar la iglesia.

Han pedido que el párroco firme la venta de dos tierras de labranza que tiene la iglesia en propiedad y con las que se saca un beneficio «que no sabemos dónde va»; ellos se encargarían de arreglarla y limpiarla. Sin embargo, afirma, don Salvador «pasa de nosotros de manera increíble», llegando a asegurar que, en los 15 años que lleva como cura del pueblo, «no ha ido a decir misa ni una vez y siempre manda a alguien». Como ejemplo, de esta falta de presencia del sacerdote, pone el funeral de hace tres años en el que «se olvidó de venir decir el entierro y tuvo que mandar a uno de urgencia».

La última intervención fue en el año 2000

La iglesia, antaño, era de adobe y se forró de ladrillo, se colocó la instalación eléctrica, se arregló el tejado, se pintó, se hicieron nuevos soportales y se instaló la escalera de caracol par subir a la torre. Todo fue con donaciones y trabajo de la gente, donando desde la escalera hasta el altar, pero cada vez menos gente reside en este pueblo de Matadeón de los Oteros y los pocos que son no dan a basto para mantenerla.

«Hasta que no ocurra una desgracia no pasará nada. Tenemos misa una vez al año, peleando con él, y nos tiene que venir el vicario general de la Diócesis de León, Luis García, como un favor personal, a dar la misa de la fiesta de la Virgen de la Era», insisten en el menosprecio que les hace su párroco titular con el que este medio ha tratado de ponerse en contacto sin lograrlo. De hecho, la falta de gente y de servicio religioso les obligó a quitar la fiesta patronal de mayo por San Miguel Arcángel.

Con el panorama actual, y en una iglesia que ya no es segura «y en la que nadie se atreve a entrar», la junta vecinal apuesta por celebrar la víspera, con un pincho de hermandad, juegos infantiles y verbena con pastas y queimada; y se plantea suspender el domingo de diana, con la procesión y la misa por los difuntos del pueblo. «En la iglesia no se puede dar porque si se cae una vecina o se le cae algo a alguien, ¿quién lo va a pagar?».

La pedanía no puede intervenir por no ser titular de la iglesia, la Diputación de León no da subvención al ser un bien de la Iglesia; y, en caso de que hagan algo, el sacerdote les podría denunciar por «arreglarlo sin el consentimiento del párroco», del que no tienen noticias.

Y todo ello en un año que debía ser especial para el pueblo porque Fontanil, junto con La Virgen del Camino, Villaobispo y la Catedral de León, ha sido elegido por la Diócesis para ganar el jubileo en la provincia.