Denuncian la «peligrosa ubicación» del recinto ferial de Valencia de Don Juan Varias de las atracciones se han instalado en el propio aparcamiento anexo al frontón municipal

El PSOE de Valencia de Don Juan ha tildado de «ocurrencia» la ubicación elegida este año para albergar el recinto ferial y una parte de las atracciones que se instalarán.

Se trata del aparcamiento del barrio Esla, junto al complejo polideportivo Vicente López, y pegado a la carretera que va a Mayorga, es, «además de un desatino, temeraria, imprudente y carente de todo sentido».

Varias de las atracciones se han instalado en el propio aparcamiento anexo al frontón municipal, dejándolo inutilizado por completo para las entradas y salidas del colegio justo al inicio del curso escolar. A esta situación hay que sumarle «el caos en la circulación», ya que también ha quedado cortada al tráfico la calle que une la carretera a Mayorga con la de Valderas, y que da servicio al área de autocaravanas y la escuela infantil Pequecoyanza.

Esta «disparatada decisión», a juicio de los socialistas, del equipo de gobierno de José Jiménez ha supuesto un corte de la vía verde en el tramo urbano que discurre desde el área de autocaravanas hasta el propio aparcamiento del frontón, anulando una de las vías de esparcimiento y ocio más usadas por los coyantinos y degradando el área de estacionamiento de caravanas, ocasionando molestias e incomodidades a los usuarios.

Ampliar Atracciones cerca de las casas.

Desde el PSOE denuncian también que a la hora de tomar esta decisión el equipo de gobierno «no ha tenido tampoco en cuenta tanto el derecho al descanso como la seguridad de los vecinos del barrio, dada la distancia que hay del improvisado recinto con las viviendas, ya que ha cortado itinerarios tanto peatonales como de acceso con los vehículos».

A juicio del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, lo más grave y preocupante es lo «poco o nada» que se ha pensado en la seguridad de los jóvenes coyantinos que son quien van a acudir al recinto ferial, mayormente en horario de noche, ya que tres de las atracciones se encuentran situadas a escasos centímetros de una carretera con un importante volumen de tráfico tanto de coches como de camiones durante todo el día.

Por último, desde el PSOE piden al alcalde de la localidad, Jiménez Martínez, que corrija inmediatamente la situación, libere la vía verde para que pueda volver a ser usada por los ciudadanos y rehabilite en su integridad la zona del área de autocaravanas para el uso efectivo de las decenas de turistas que en esta época la usan a diario.