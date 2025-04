Protesta del campo leonés: «Lo que venga de fuera será más caro, cancerígeno y una mierda»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 3 de abril 2025, 11:13 | Actualizado 11:23h. Comenta Compartir

Apenas son una docena, los efectivos de la Policía Nacional y Local les superan en número frente al hotel Conde Luna de León. La situación se la toman con humor pero no pierden ni un ápice de fuerza: «Seguimos hartos, la situación no cambia, vamos a peor y cada vez hay menos participación de los compañeros porque no ven que esto surta efecto, pero los que resistimos seguiremos hasta que se nos escuche, aunque seamos cuatro», afirma la ganadera de Villamor de Órbigo, Noelia Vega.

No hay siglas ni portavocía pero sí unos objetivos a conseguir y unas líneas rojas muy claras para estos ganaderos venidos del resto de la provincia y otras cercanas: «No al Mercosur porque es la ruina del sector primario. No a tanta burocracia que obliga a cerrar. La Ley de Bienestar Animal no es tal, porque no los protege: al cerrar explotaciones habrá que sacrificarlos. No a tanto ganado atacado por el lobo. No a tantos productos de terceros países. No a tantos aranceles a Europa y a que de otros países entren productos agrícolas y cárnicos sin arancel ni control de ningún tipo. Y siempre que hablamos del campo, también recordar a los pescadores que también lo están pasando mal», añade Noelia.

La ganadera apunta a otro problema: «El Pacto Verde Europeo es una pantomima. Los pedos de las vacas y el pienso de los cerdos contamina mucho menos que los cochazos que se traen aquí, o el 'Falcon'... Y la Ley de Bienestar Animal protege a las mascotas y al lobo pero no a los de ganadería que sufren tanto o más. Nosotros queremos que nuestro animal esté bien, no hay maltrato, cuanto mejor esté, mejor para nosotros y para todos».

Noelia resume sus quejas y defiende a su sector de lo que considera ataques injustificados y que buscan cambiar el foco sobre los verdaderos responsables: «Tantas payasadas como el Pacto Verde y el Mercosur, que hacen que campo y los ganaderos seamos el rival a batir, y el rival a batir son ellos- en referencia a los miembros del Gobierno y la Junta reunidos en el hotel-. Sin sector primario no coméis, no es sólo nuestra ruina. Lo que va a venir de fuera va a acabar siendo más caro, de mala calidad, cancerígeno y una mierda. Cuando la población se dé cuenta de la realidad cambiará la cosa, mientras tanto somos el enemigo a batir pero no nos vamos a callar».