León recibe este año el mayor apoyo en ayudas directas de la PAC desde su inicio Se superaron los 120 millones y los 6.8000 beneficiarios

Leonoticias León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:46

Asaja informó de que en el ejercicio financiero 2025 (de 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de este año) se llevaron a cabo pagos de la Política Agraria Común con cargo al Fondo Español de Garantía Agraria por importe de 120.203.000 euros en ayudas directas, beneficiando a 6.803 perceptores. Se trata, según la organización agraria, de la cantidad más elevada entregada desde que existen estas ayudas.

El importe más importante fue el correspondiente a las ayudas disociadas, que alcanzó los 106.619.000 euros, correspondientes a la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, el de los jóvenes agricultores, los eco-regímenes y la ayuda a la renta asociada». Al sector del vacuno se transfirieron 8,8 millones y al de ovino caprino 5,3 millones. Las ayudas no directas del FEAGA, por importe de 1,8 millones de euros, se asignaron sobre todo al sector del vino y al de las frutas y hortalizas.

Por otra parte, procedente del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, Feader, se gastaron 62,5 millones, entre fondos europeos y nacionales, de los que casi la mitad se destinaron a infraestructuras rurales ejecutadas por las administraciones públicas. Otro capítulo importante fue el de la incorporación de jóvenes y planes de mejora de explotaciones, con 10,4 millones de euros y 306 perceptores; la ayuda a zonas desfavorecidas con 6,5 millones y 4.110 perceptores o las agroambientales, con 6,2 millones y 1.192 perceptores.