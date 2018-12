El joven víctima de abusos pide al fiscal que estudie acciones contra Gaztelueta Vista de uno de los edificios del colegio Gaztelueta del Opus Dei. / EFE Los padres instan al Opus Dei a que avale las opiniones de la dirección del centro ÓSCAR SAN JUAN / EFE Haro (Bilbao) Lunes, 3 diciembre 2018, 13:02

Los padres de la víctima de abusos sexuales por parte de un profesor del Colegio Gaztelueta han comparecido en rueda de prensa en el antiguo Banco de España de Haro para instar a la Fiscalía a que emprenda acciones legales contra el colegio donde han tenido lugar los hechos denunciados.

Ante la difusión de unos comunicados del colegio de Gaztelueta y de su actual director Imanol Goyarrola, en los que según ellos se hace una valoración del proceso judicial, y de la sentencia del caso Gaztelueta expuesta por tres magistrados, la familia del joven agredido ha querido contestar, argumentando que «la gravedad del comunicado del centro no admitía una no contestación».

Los padres de la víctima han señalado que «las sentencias en un estado de derecho las dictan los jueces», exigiendo que «se responda de modo urgente, ante la incalificable respuesta y valoración que los responsables del Colegio de Gaztelueta hacen de una sentencia contundente, razonada e impecable, exige que una reacción firme no admita demoras, excusas ni vacilaciones a la hora de tomar medidas precisas e ineludibles para censurar comportamiento que vulneran el estatuto de la víctima«.

«Nuestro hijo, ha quedado demostrado que ni miente, ni tienen el problema que de un modo vil y execrable sugirió Goyarrola. Son ellos quienes tienen los problemas, su director, cuando inventan supuestos problemas en el prójimo».

Los padres de la víctima han querido hacer un llamamiento a la Consejería de Educación del Gobierno Vasco para que «tome cartas en el asunto exigiendo su cese inmediato y retirando cualquier tipo de subvención o ayuda pública a este centro escolar concertado».

«Gaztelueta defiende a su pederasta»

«Gaztelueta no sólo ha atacado a la víctima sino que ha defendido a su pederasta», sentenciaba Juan Cuatrecasas, que también quiso recordar que «estas víctimas, con sus denuncias no dañan a ningún centro o asociación, es más, las denuncias son beneficiosas. Gaztelueta ha demostrado que no cree ni en la justicia, ni en la verdad y mucho menos en la libertad».

Terminaba diciendo que «esta gente lo que tienen es atrofia infantil cuando tienen que solventar los problemas. Que Gaztelueta le siga negando al condenado la ayuda que creemos necesita, abogando por su inocencia, es vomitivo«.

La familia del joven víctima de abusos ha acusado al centro de generar «alarma social», ha reclamado que el Opus Dei, prelatura a la que pertenece el colegio, explique si avala las opiniones del centro y ha reprochado al obispo de Bilbao, Mario Iceta, que, «en el mejor de los casos, ha estado ausente» en este caso.