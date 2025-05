El Colegio de Enfermería de León sale a la calle para reivindicar su profesión

Leonoticias León Lunes, 12 de mayo 2025, 13:22 Comenta Compartir

La Enfermería española es más visible que nunca y, en su Día Internacional, sale a las calles de toda España a compartir con la población la campaña «Pregunta a tu Enfermera», una acción histórica y pionera puesta en marcha por el Consejo General de Enfermería (CGE) y los 52 colegios profesionales de enfermería y que pretende reivindicar la aportación a la salud de la población de las 345.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país.

De forma simultánea en todas las capitales de provincia, responderemos a las dudas de salud de los ciudadanos. El Colegio de Enfermería ha organizado diferentes talleres, charlas, juegos y actividades relacionados con la ciencia del cuidado, en las carpas situadas en los aledaños de la Plaza de Botines.

La enfermería leonesa como toda la enfermería española, queremos reivindicar la amenaza para la salud global la falta de enfermeras: la ratio enfermera-paciente (6,3 enfermeras por cada 1000 pacientes a nivel nacional y 7,41 en León) sigue muy lejos de la media europea (8,8) para poder garantizar la seguridad de todos los pacientes. Según apuntan desde el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la labor de estas profesionales es un pilar fundamental para reforzar la viabilidad del gasto sanitario y la economía del Estado Español.

En el día de hoy queremos también manifestar nuestra defensa de la profesionalidad, dignidad y honor de la profesión enfermera por varios motivos:

- Prescripción enfermera, no podemos aceptar las declaraciones de algunas asociaciones médicas en las que dicen que por prescribir medicamentos podemos «comprometer la seguridad del paciente». Todos sabemos y esa asociación en particular que, a la hora de administrar la medicación prescrita por los compañeros médicos, somos los que confirmamos y ratificamos dosis, vía de administración, tipo de medicación, etc por si hubiera algún posible error. La salud y la seguridad de los pacientes son y seguirán siendo, la prioridad absoluta de las enfermeras y enfermeros de este país.

- Lucha por el grupo A1, estar incluidas en el grupo A2 no refleja ni el grado de responsabilidad ni la cualificación profesional de las enfermeras. Literalmente la vida de los pacientes está en sus manos. Entre sus funciones se incluyen tareas de alta especialización, como la atención en unidades como críticos, UCI, urgencias, gestión integral de pacientes crónicos, administración de medicamentos complejos y procedimientos técnicos avanzados. En muchas ocasiones, también asumen funciones de liderazgo en unidades propias y/o equipo multidisciplinares y roles de gestión que no son reconocidos ni valorados convenientemente. Nos limitan las oportunidades a las enfermeras para ocupar cargos estratégicos o de liderazgo en la Administración pública, dándose la paradoja de que un economista, un periodista, un físico teórico o un abogado pueden dirigir un centro sanitario, pero una enfermera, no.

Si no se permite el liderazgo de las enfermeras en gestión realmente lo que se está haciendo es perpetuar un sistema sanitario medicalizado, basado en la reacción a la enfermedad, que se ha demostrado que es muy costoso. Sin embargo, si se apuesta por las enfermeras, por los cuidados, por la prevención, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo el sistema sería más eficiente: las enfermeras son las que mejor conocen los recursos tanto materiales como humanos, la organización del trabajo, el reparto de tareas y son las más cualificadas para el control y seguimiento del gasto sanitario, por lo que poder acceder a puestos de gestión mejoraría toda la gestión sanitaria.

- Enfermeras gestoras: solo constan 90 en todo el país, el 0,03 % de las colegiadas a nivel nacional. Andalucía es la comunidad con mayor número de enfermeras en la alta gestión, con 23, en Castilla y León solo tenemos a cinco, de las cuales dos son diputados del parlamento autonómico y una diputada en el Congreso.

De las 90 enfermeras gestoras, tres enfermeras son consejeras: solo una de Sanidad y otra de Salud y Servicios Sociales, una representación también bajísima en el conjunto de todas las consejerías a nivel nacional.

Las enfermeras y enfermeros tenemos formación suficiente para dirigir, somos excelentes gestores y la evidencia científica nos avala como referentes en el mundo de la Sanidad.

- Especialidades, reivindicamos la figura de la Enfermera Escolar: existe una enfermera por cada 6368 alumnos. En Castilla y León solo existe 50 enfermeras escolares.

Las matronas tienen una categoría específica creada de Enfermería Obstétrico- Ginecológica. El resto de especialidades hasta hace poco estaban englobadas en una categoría general de Enfermería Especialista, aunque ya se están creando las primeras bolsas de empleo de Enfermería Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Geriatría y Enfermería del trabajo.

Y aunque continuamos con múltiples dificultades en nuestro trabajo diario, seguimos trabajando por y para todas las personas de nuestra sociedad: la enfermería te cuida toda la vida

