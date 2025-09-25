La Policía Nacional identifica a 'la mujer de rosa' dos décadas después de su asesinato Su cuerpo fue hallado por un taxista el 3 de julio de 2005 en el municipio barcelonés de Viladecans

C. P. S. Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:25

Agentes de la Policía Nacional han logrado identificar a la conocida como 'la mujer de rosa' en el marco de la operación internacional 'Identify me', impulsada por Interpol. Se trata de la segunda identificación realizada por efectivos españoles desde el inicio de esta campaña, cuyo objetivo es resolver 46 casos de mujeres fallecidas todavía sin resolver.

El cuerpo de 'la mujer de rosa' fue hallado por un taxista el 3 de julio de 2005 en el municipio barcelonés de Viladecans, con indicios de que la muerte se había producido de forma violenta y que el cadáver había sido trasladado al lugar unas 12 horas antes del descubrimiento. Las investigaciones iniciales no permitieron establecer su identidad, permaneciendo el caso sin resolver durante casi dos décadas.

Esta identificación se ha conseguido tras varios cotejos de material identificativo recibido por la OCN Interpol Madrid desde la OCN de Ankara, en la que se informaba de la posible coincidencia de unas impresiones dactilares que obraban en las bases de datos turcas, correspondientes a una mujer de origen ruso, con las del caso de 'la mujer de rosa'.

Una vez recibidas las huellas por parte de la Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica, se llevó a cabo el estudio y cotejo corroborando la identidad de esta mujer, que contaba con 31 años de edad en el momento de su fallecimiento. La identificación fue ratificada posteriormente con las autoridades rusas tras el cotejo del perfil genético de la víctima con una hermana de la fallecida.

Este caso se une al ya resuelto el pasado mes de marzo en el que se logró la identificación de una mujer de origen paraguayo, cuyo cadáver fue encontrado en el municipio Sant Julià de Ramis (Girona) en agosto de 2018, en un caso conocido como 'la mujer del cobertizo'.