La legalización de la marihuana divide a los españoles Reuters El 47% se posiciona a favor de legalizar la venta de esta droga mientras que el 41,6% se muestra en contra, según el CIS ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 5 diciembre 2018, 15:03

El 47,2% de los españoles está a favor de la legalización de la venta de la marihuana en algunos establecimientos y en determinadas condiciones, frente a un grupo casi similar, el 41,6%, que está en contra de la medida. Así se recoge en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a noviembre y publicado este miércoles. Ademas, el 10,4% de los consultados no tiene una opinión formada al respecto y el 0,8% prefiere no contestar, todo ello sobre una muestra de 2.974 personas.

Donde no existen tanta división es en la legalización de la marihuana para uso terapéutico. El 84% de los españoles está a favor, mientras que el 9,2% se muestra en contra, el 6,4%, que no sabe o no contesta, y el 0,4% que prefiere no pronunciarse.

Respecto a las drogas en general, apenas el 0,3% de los consultados por el CIS cree que es un problema en España, un dato que contrasta con el de la sanidad, que sí es un problema principal para el 10,8% de los encuestados.