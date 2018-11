Los 20 euros más virales de una caja de Mercadona Imagen de una cajera de Mercadona. La extraña situación denunciada por una chica en un supermercado de Mercadona y que se ha hecho viral LEONOTICIAS León Martes, 6 noviembre 2018, 18:07

«Ayer estaba en el Mercadona. Estaba en la cola de pagar y se me cayeron 20 euros al suelo. La mujer delante de mí se agacha y los coge. Cuando voy a darle las gracias y estiro la mano para que me los de, me dice 'lo que se encuentra en el suelo es de quien se lo encuentra' y se fue andando».

La joven reconoce en su relato que estuvo a punto de perder los nervios: «Miré a la persona que estaba detrás de mí y estaba en shock igual que yo... le digo '¿me has visto cara de cajero automático? ¡Dame mis 20 euros!' y la hijaputa se fue andando».

No quiso la protagonista de la historia que la cosa quedase así por lo que siguió a la otra mujer hasta el aparcamiento. «Cuando llegó a su coche puso sus bolsas en el suelo para abrir el maletero. En este punto yo ya estaba muy mosqueada, así que decidí seguir su estúpida regla de 'lo que se encuentra en el suelo es de quien lo encuentra', cogí sus bolsas y me fui».

«Cuatro filetes de ternera, dos filetes de salmón, una buena selección de quesos, leche, huevos, tres latas de atún y, lo mejor, dos botellas de vino tinto. Pensé, wow, no está mal por 20 euros. Y aquí estoy tomándome una copita de vino a su salud. Esta historia es un chiste no es real».