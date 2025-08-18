leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue toda la información de los incendios forestales en León
Imagen de uno de los detenidos. Policía Nacional

Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas

Sus cabecillas eran dos hermanos y su madre. La extorsión incluía agresiones físicas y amenazas de muerte

J.M.L.

Albacete

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:41

La Policía Nacional ha desarticulado en Albacete, Valencia y Alicante un grupo criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres latinoamericanas en un piso de Alicante y a extorsionar a sus clientes. En concreto, les exigían el pago de hasta 3.000 euros a cambio de no contar a sus allegados, contactos y conocidos que eran consumidores habituales de prostitución.

En la operación han sido detenidas nueve personas: cinco en Albacete, tres en Alicante y una en Valencia. Los cabecillas de la banda, dos hermanos y su madre, residían en Albacete y eran los encargados de recibir el dinero.

Las investigaciones se iniciaron a mediados de 2024 tras varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional sobre la existencia de un piso en Alicante donde varias mujeres de origen latinoamericano estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución. Las denuncias anónimas también señalaban que en el interior del piso se traficaba con drogas.

Los agentes descubrieron que quienes gestionaban la vivienda se dedicaban, asimismo, a la extorsión de los hombres que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales.

Según la Policía, la extorsión incluía agresiones físicas e incluso amenazas de muerte de ellos o de sus familiares si se negaban a pagar.

A raíz de estas detenciones, la Policía Nacional ha recordado que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El humo de los 21 incendios activos inunda ciudades y pueblos en la provincia de León
  2. 2 Arde una vivienda abandonada en el entorno del Palacio de Congresos en León
  3. 3 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  4. 4 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo
  5. 5 Localizado en un pueblo de Palencia el hombre desaparecido en Riaño
  6. 6 Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS
  7. 7 Castrocalbón contra las llamas: «Si llegamos a irnos, no queda nada del pueblo»
  8. 8 El incendio Yeres-Llamas de Cabrera presenta una situación «muy complicada»
  9. 9 La lucha contra el fuego en el noreste de León: «Nunca nos pudimos imaginar la poca ayuda que hemos tenido»
  10. 10 Los Juncales, un barrio a medio hacer y «sin salida», pero con vecinos singulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas

Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas